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تربية الوسطى تستأنف الدراسة بمدرستي سكينة و خولة الثانوية للبنات

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:40

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غزة-الرأي

استأنفت مديرية التربية والتعليم بالوسطى الدراسة لطالبات مدرستي سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات و بنت الأزور الثانوية للبنات وذلك بمبنى مدرسة رودلف فلتر المشتركة مؤقتاً حتى يتم الانتهاء من تجهيز مبنى المدرستين لاستقبال الطالبات وذلك  ضمن جهودها لعودة التعليم الوجاهي واستكمالاً لخطة العودة الآمنة للمدارس، .

وحضر اليوم الاول لاستئناف الدراسة مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس مجلس أولياء الأمور المركزي عاطف وادي وأعضاء المجلس ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ومديرة مدرسة سكينة سميرة المسارعي ومديرة مدرسة خولة أنعام أبو عويمر.

بدوره، هنأ مدير التربية والتعليم الطالبات وإدارة المدرستين بعودة التعليم الوجاهي، مؤكدا أن المديرية تتابع سير العملية التعليمية خلال العودة الآمنة وفق الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لطلاب المدارس، مثمناً جهود إدارة المدرستين والطواقم التدريسية ودورهم في استئناف العملية التعليمية.

 وأضاف الحاج بأن دوام الطالبات في مبنى مدرسة رودلف فالتر المشتركة سيكون بشكل مؤقت لحين انتهاء الطواقم الفنية من تجهيز وترتيب مبنى مدرستي سكينة وخولة ليكون مُهيئ وجاهز لاستقبال طالبات المدرستين.

 من جانبه، أشاد مدير الدائرة الإدارية بانضباط و التزام الطالبات خلال عودتهم لمقاعد الدراسة، وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، وأضاف بأن هذه المرحلة تحتاج إلى وعي كبير من الطالبات للاستمرار في خطة العودة الآمنة واستكمال باقي المراحل، حتى يكون التعليم الإلكتروني مساعداً للتعليم الوجاهي وليس بديلاً عنه، متمنياً السلامة التامة للجميع

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