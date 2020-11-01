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اعتقال أسير محرر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة دورا

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة دورا جنوب الخليل، كما تم اعتقال أسير محرر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة حنينة وقرية الطبقة جنوب دورا، وشنت حملة دهم واسعة، طالت عددا من منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر كرم محمود عمرو (42 عاما) بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع اتجاه منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق، بينهم نساء وأطفال.

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