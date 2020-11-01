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الصحة تصدر تعميمًا هامًا للمسافرين بخصوص فحص كورونا

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:58

غزة – الرأي:

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تعميمًا هامًا للمسافرين عبر معبر رفح بخصوص فحص فيروس كورونا.

و أوضحت الوزارة أنها ستعتمد كشوفات وزارة الداخلية في اجراء فحص PCR للمغادرين وذلك وفقاً لموعد السفر المحدد لكل مسافر، حيث سيستلم الافادة بفحص فيروس كورونا في صالة معبر رفح البري.

و لفتت الوزارة الى أن اجراء فحص المسافرين في كشف يوم غد الاثنين سيكون اليوم الاحد من الساعة 4 مساءاً  وحتى الساعة 7 مساءا

و أكدت أن المراكز المخصصة لإجراء الفحص للمسافرين في المحافظات هي:

   محافظة الشمال في:

   (مركز هالة الشوا ) في بيت لاهيا.

   محافظة غزة في:

 (مركز الشاطئ) و (مركز الصوراني ) بالشجاعية.

   المحافظة الوسطى في: 

(مركز النصيرات القديم ).

   محافظة خان يونس في:

(مركز جورة اللوت) بالقرب من دوار التحلية.

   محافظة رفح في:

(عيادة الشابورة ) بالقرب من مدارس العرب.

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