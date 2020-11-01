الصحة تصدر تعميمًا هامًا للمسافرين بخصوص فحص كورونا

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تعميمًا هامًا للمسافرين عبر معبر رفح بخصوص فحص فيروس كورونا.
و أوضحت الوزارة أنها ستعتمد كشوفات وزارة الداخلية في اجراء فحص PCR للمغادرين وذلك وفقاً لموعد السفر المحدد لكل مسافر، حيث سيستلم الافادة بفحص فيروس كورونا في صالة معبر رفح البري.
و لفتت الوزارة الى أن اجراء فحص المسافرين في كشف يوم غد الاثنين سيكون اليوم الاحد من الساعة 4 مساءاً وحتى الساعة 7 مساءا
و أكدت أن المراكز المخصصة لإجراء الفحص للمسافرين في المحافظات هي:
محافظة الشمال في:
(مركز هالة الشوا ) في بيت لاهيا.
محافظة غزة في:
(مركز الشاطئ) و (مركز الصوراني ) بالشجاعية.
المحافظة الوسطى في:
(مركز النصيرات القديم ).
محافظة خان يونس في:
(مركز جورة اللوت) بالقرب من دوار التحلية.
محافظة رفح في:
(عيادة الشابورة ) بالقرب من مدارس العرب.