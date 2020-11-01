الصحة تصدر تعميمًا هامًا للمسافرين بخصوص فحص كورونا

غزة – الرأي:

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تعميمًا هامًا للمسافرين عبر معبر رفح بخصوص فحص فيروس كورونا.

و أوضحت الوزارة أنها ستعتمد كشوفات وزارة الداخلية في اجراء فحص PCR للمغادرين وذلك وفقاً لموعد السفر المحدد لكل مسافر، حيث سيستلم الافادة بفحص فيروس كورونا في صالة معبر رفح البري.

و لفتت الوزارة الى أن اجراء فحص المسافرين في كشف يوم غد الاثنين سيكون اليوم الاحد من الساعة 4 مساءاً وحتى الساعة 7 مساءا

و أكدت أن المراكز المخصصة لإجراء الفحص للمسافرين في المحافظات هي:

محافظة الشمال في:

(مركز هالة الشوا ) في بيت لاهيا.

محافظة غزة في:

(مركز الشاطئ) و (مركز الصوراني ) بالشجاعية.

المحافظة الوسطى في:

(مركز النصيرات القديم ).

محافظة خان يونس في:

(مركز جورة اللوت) بالقرب من دوار التحلية.

محافظة رفح في:

(عيادة الشابورة ) بالقرب من مدارس العرب.