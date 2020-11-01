معلمة من غزة تدخل قائمة تضم 60 امرأة مؤثرة حول العالم

غزة- الرأي:

اختارت مؤسسة المرأة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية المعلمة الفلسطينية رنا زيادة من قطاع غزة ضمن قائمة تضم 60 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم.

وقالت وزارة التربية والتعليم في غزة، إن اختيار المعلمة "زيادة" يعتبر إنجازًا مهمًا لغزة وفلسطين، حيث يسهم ُرفع علم فلسطين في المحافل الدولية.

وبينت الوزارة في بيان لها الأحد، أن ذلك الإنجاز يضاف إلى سجلات نجاحات ونضالات المرأة الفلسطينية، مشيدة باختيار سيدة من غزة كملهمة ومؤثرة في العالم.

وأوضحت أن المعلمة "زيادة" تحمل درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس الرياضيات، وتعمل معلمة رياضيات في مدرسة الزهراء الثانوية الحكومية للبنات بمديرية تعليم شرق غزة.

وذكرت أن المعلمة استطاعت الفوز بالجائزة في مجال التعليم، بعد تنفيذ عدة مبادرات وتحقيق إنجازات، منها: ابتكار تطبيق أسلوب تدريسي نوعي، وهو أسلوب الرحلات المعرفية web quist في تعليم الرياضيات لطالبات المرحلة الثانوية، وتصميم موقع إلكتروني تفاعلي مستفيدة من خدمة googlesites.

وأشارت إلى أن الموقع يحتوي على صفحات مدرج فيها روابط تعليمية إثرائية متنوعة، مبينة أن المعلمة زيادة تتفاعل مع الطلبة من خلال هذا الموقع في وضع المعلومات والشرح، إضافة إلى الأسئلة والاختبارات، كما تستثمر الصفوف الافتراضية والتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بشكل فاعل.

ولفتت الوزارة إلى أن من إنجازات المعلمة رنا، التي أهلتها للفوز، أنها تمتلك سجلاً حافلاً في التميز والإبداع التعليمي، وسبق أن حصلت على جائزة دولة فلسطين للإبداع والبحث التربوي للعام 2015، والمركز الأول من مسابقة إلهام فلسطين لنفس العام.

وفازت بمسابقة مبادرتي التي أطلقتها وزارة التعليم بغزة للعام 2017، وكانت أول معلمة تنشر مشاركة بحثية محكمة بعنوان التمكين الرقمي في الرياضيات، بالتعاون مع دكتور من ماليزيا، وقُدمت الورقة في يوم دراسي متخصص أُقيم بمديرية تعليم شرق غزة.

وحصدت المعلمة لقب المعلم الأول على مستوى فلسطين عام 2017 في مسابقات وزارة التربية والتعليم، وفازت ضمن أفضل 50 معلماً عبر العالم خلال العام 2019 في تصفيات مؤسسة فاركي العالمية وهي المؤسسة الشريكة لليونسكو، وفازت بجائزة مؤسسة التعاون الدولية (جائزة منير الكالوتي للمعلم المتميز) على مستوى فلسطين للعام 2019.