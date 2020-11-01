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صحة رام الله: 6 وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:31

الضفة المحتلة-الرأي:

 أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 6 وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و464 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة (61 عاما) من اليامون بمحافظة جنين، مواطنة (61 عاما) من مخيم عسكر ومواطنة (59 عاما) من عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، مواطن (89 عاما) وآخر (71 عاما) من طولكرم، مواطن (81 عاما) من الخليل.

وذكرت الوزارة أن الإصابات الجديدة توزعت حسب في المحافظات التالي: الخليل (75)، نابلس (103)، بيت لحم (39)، قلقيلية (4)، رام الله والبيرة (49)، جنين (32)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (4)، طولكرم (27)، طوباس (3)، قطاع غزة (185)، ضواحي القدس (7)، مؤكدة إجراء 4053 فحصا.

وأشارت إلى أن حالات التعافي سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (73)، سلفيت (12)، جنين (40)، بيت لحم (113)، طولكرم (35)، طوباس (2)، غزة (189)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 35 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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