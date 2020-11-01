مستوطنون يتجهزون لإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

نصب عدد من مستوطني مستوطنة "تكواع" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة تقوع إلى الشرق من مدينة بيت لحم عدداً من الخيام على أراضٍ واسعة تابعة للمواطنين.

وأقدم أولئك المستوطنين الذين كانوا يحملون الأسلحة الرشاشة على زراعة عشرات الأشجار، وقد تم هذا الاعتداء الجديد تحت حمايةٍ وحراسةٍ من جنود الاحتلال الذين منعوا أصحاب الأرض من الوصول إليها للدفاع عنها.

وأفاد نشطاء من البلدة أن خطوة المستوطنين المشار إليها تهدف إلى وضع اليد على عشرات الدونمات وإلحاقها بالمستوطنة المذكورة.

وأشاروا إلى أن اعتداءات المستوطنين على الأراضي لا تتوقف، وأن هدفهم دوماً تسمين المستوطنة وتكبيرها على حساب الأراضي الفلسطينية.