معروف: لا إغلاق تام قريباً وكافة السيناريوهات متوقعة لمواجهة الوباء

شدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، على أن كافة السيناريوهات متوقعة ويمكن تطبيقها من قبل الحكومة من أجل مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال "معروف" خلال برنامج هنا فلسطين عبر فضائية الأقصى اليوم الأحد، إن الحكومة في غزة لن تتردد في فرض حظر تجوال حال الوصول إلى مؤشرات خطيرة في أي منطقة.

ونفي شائعة وجود فرض إغلاق تام خلال الأيام القريبة القادمة، مؤكداً أن صحة الناس أمانة ولا مصلحة للحكومة أو أي شخص بإخفاء وجود إصابات في مكان معين.

وأشار إلى أن معادلة الإغلاق واتخاذ القرار بشأن فرض الحظر ليست سهلة، لأنها يجب أن تراعي مصالح المواطنين وصحتهم في ذات الوقت

وأضاف "الإجراءات الحكومية لن تحقق أهدافها بدون تفهم والتزام المواطنين من أجل السيطرة على منحنى تفشي الوباء، والإصابات لا تزال تتناسب مع توقعات وزارة الصحة ويمكن التعامل معها حتى الآن".

وذكر أن كل عوامل انتشار وتفشي كورونا متوفرة في قطاع غزة لكن وعي المواطنين والتزامهم هو المقياس، لافتاً إلى أن هناك نسبة من شعبنا لا تتقبل فكرة الالتزام بالإجراءات، وهذا يحتاج إلى جهد مشترك.

وتابع معروف "كان هناك اليوم ثلاثة لقاءات جمعت لجنة المتابعة الحكومية بوجهاء وأعيان المناطق المصنفة حمراء لتعزيز الوعي من أجل مواجهة الوباء".

ونوه إلى أن المناطق غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية تدفع الثمن مقابل ذلك من خلال فرض حظر التجوال عليها وتشديد الإجراءات الحكومية بحقها.

واستدرك " أنه لا يمكن التلاعب أو التستر بما يخص معطيات تفشي كورونا في قطاع غزة ويتم العمل بكل شفافية، موضحاً أن ارتفاع إصابات كورونا طبيعية تزامناً مع زيادة الحركة ويتم دراستها لاتخاذ القرارات المناسبة".

وأكد أن هناك جهداً حقيقياً يبذل من قبل الحكومة في غزة لمواجهة كورونا رغم الأزمة المالية التي تعانيها، مبيناً أن المتابعة الحكومية مستمرة على مدار الساعة بشأن الأسواق والمساجد وكافة المنشآت من أجل ضبط الأمور وتحقيق أكبر نسبة من الالتزام.