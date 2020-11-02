5 فيتامينات لنمو أفضل لبصيلات الشعر

تعتبر الفيتامينات ضرورية لبعض وظائف الخلايا في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الشعر، حيث يتكون شعرك من بروتين هيكلي يسمى الكيراتين ، وتساعد الفيتامينات في تقوية بصيلات الشعر وتجديد الخلايا والاستخدام الأمثل للبروتين والحفاظ على شعر صحي، وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم دور الفيتامينات في نمو الشعر ، إلا أن نقصها يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر وحسب ما ذكر موقع skinkraft هناك بعض الفيتامينات الهامة لصحة ونمو الشعر وهى:

ما هي أفضل الفيتامينات لنمو الشعر؟



1:فيتامين أ

يعتبر فيتامين أ من أفضل الفيتامينات الهامة لصحة الشعر ونموه كما يساعد في الحفاظ على رطوبته وينشط الدورة الدموية لتقوية بصيلات الشعر ويوجد فى "جزر ، سبانخ ، حليب ، بيض ، لبن ، زيت كبد سمك القد ، فلفل أحمر ، بروكلي ، بازلاء ، مشمش ، قرع".

2. فيتامين هـ

من المعروف أن فيتامين هـ يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة لمحاربة الجذور الحرة مما يعني أنه يقلل من تلف الخلايا وقد يؤدي إلى صحة الشعر ونموه بشكل جيد، لا توجد أبحاث كافية لدعم دور فيتامين هـ ضد تساقط الشعر،ومع ذلك يضيف الناس فيتامين E للعناية بالشعر لإضافة طبقة إضافية من الحماية واستعادة اللمعان المفقود. يستخدم بعض الناس كبسولات فيتامين (هـ) لفرك الزيت على فروة الرأس لنمو الشعر.

ويوجد فى"المكسرات والفول السوداني والبندق والزيت النباتي وجنين القمح والسبانخ واللفت واللوز".

3:فيتامين ب 7

يساعد فيتامين ب 7 أو البيوتين على تكسير البروتينات إلى أحماض أمينية ضرورية لنمو الشعر، حيث يقوم البيوتين أيضًا بإصلاح الضرر الناجم عن التصفيف بالحرارة والشمس والمياه المكلورة، مكملات البيوتين عند استخدامها بانتظام ينتج عنها شعر كثيف.

ويوجد فى "اللوز ، بطاطا حلوة ، قرنبيط ، سبانخ ، بروكلي ، فطر ، فول سوداني ، جوز ، حليب ، سلمون ، حبوب ، أفوكادو ، توت بري".

4: فيتامين سي

يمكن أن يساعد فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك في إنتاج الكولاجين ، وهو جزء مهم من بنية الشعر يساعد في إنتاج مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد ، وهو معدن أساسي لنمو الشعر يمكن تسمية فيتامين ج بفيتامين بطل بسبب فوائده المذهلة. كما أنه يمنع الشعر من الشيخوخة بشكل أسرع.

ويوجد فى "الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والطماطم والبروكلي والقرنبيط والفلفل والسبانخ والملفوف وبراعم بروكسل والجوافة والبقدونس".

5:فيتامين د

يمكن أن يسبب نقص فيتامين د داء الثعلبة - وهو اضطراب في المناعة الذاتية يؤدي إلى تساقط الشعر المفرط ، وفي بعض الدراسات ، كان لدى الأشخاص المصابين بالثعلبة مستويات منخفضة من فيتامين د في دمائهم ينتج فيتامين د في الجسم عندما تتعرض لأشعة الشمس يُنصح بأن تنقع في الشمس لبضع دقائق في اليوم.