5 زيوت طبيعية هتساعدك في علاج قرح البرد..تعرف عليها

قروح البرد التي تسمى أحيانًا بثور الحمى هي قروح مفتوحة ملتهبة تتشكل حول الفم تحدث هذه القروح دائمًا بسبب فيروس الهربس البسيط، ووفقا لتقرير لموقع healthlineلا يوجد علاج لفيروس الهربس البسيط ، على الرغم من أن الأبحاث تحرز تقدمًا في علاج أو لقاح محتمل في المستقبل، وبمجرد إصابة الشخص بقرحة البرد ، يمكن أن يؤدي الإجهاد أو ضوء الشمس أو التغيرات الهرمونية إلى تنشيط الفيروس مرة أخرى، وهناك علاجات لا تستلزم وصفة طبية وتزعم أنها تعالج الألم والالتهاب الذي تسببه قرح البرد.لكن الباحثين بدأوا في اكتشاف أن المركبات العضوية الموجودة في بعض الزيوت الأساسية يمكن أن تعالج قروح البرد أيضًا.

وطورت بعض سلالات الهربس مقاومة للأدوية المستخدمة في علاجها ، ولكن من المحتمل أن تكون الزيوت الأساسية فعالة ضد هذه السلالات.

ولكن يجب الحذر لأن الزيوت الأساسية هي زيوت نباتية شديدة التركيز ليس من المفترض أن تؤخذ شفويا بعضها سام عند تناوله، يُقصد بالزيوت الأساسية أن توضع موضعياً أو تنتشر في الهواء وتستنشق كعلاج بالروائح قم دائمًا بتخفيف الزيوت الأساسية في زيت ناقل ، مثل زيت اللوز الحلو ، أو زيت جوز الهند ، أو زيت الجوجوبا ، قبل وضعه على الجلد.

الزيوت الأساسية التي يمكن أن تساعد في علاج قرح البرد



زيت شجرة الشاي



يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للفيروسات ومطهرة ومضادة للالتهابات يمكن أن تكون مفيدة عندما تحتاج إلى علاج قرحة البرد.

يمكن وضع زيت شجرة الشاي المخفف مباشرة على القرحة باستخدام قطعة قطن نظيفة ، ولكن تأكد من تخفيفها بزيت ناقل ألطف حتى لا تؤذي بشرتك، لا تستخدم زيت شجرة الشاي أكثر من مرتين يوميًا ، وإلا فقد تتهيج بشرتك.

زيت النعناع

زيت النعناع هو زيت أساسي آخر له خصائص مطهرة، ضع زيت النعناع المخفف مباشرة على قرحة البرد عند أول علامة لمعرفة ما إذا كان يساعد على ظهور الأعراض.

زيت الينسون



وجدت دراسة على الأبقار أن زيت اليانسون يمكن أن يمنع نمو وتطور الفيروس أظهرت دراسة أخرى في المختبر خصائص مضادة للفيروسات ، يحتمل أن تكون من بيتا-كاريوفيلين ، وهي مادة كيميائية موجودة في العديد من الزيوت الأساسية.

زيت الأوريجانو



زيت الأوريجانو هو أحد العلاجات المنزلية الأكثر شعبية لقرح البرد، أظهرت دراسة حديثة وجود خصائص مضادة للفيروسات مماثلة في زيت الأوريجانو ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الكميات الكبيرة من كارفاكرول ، وهو مركب موجود في العديد من النباتات العطرية.

قد يساعد فرك زيت الأوريجانو المخفف على مكان قرحة البرد بقطعة قطن معقمة في تقليل حجم التهاب القرحة الباردة.

زيت الزعتر



زيت الزعتر عامل فعال أظهرت دراسة معملية أن لها تأثيرات مضادة للفيروسات على فيروس الهربس البسيط. إذا استمر ظهور الفيروس سواء كان ذلك بسبب الإجهاد أو الحمى أو التعرض الطويل للشمس يمكن للفيروس إعادة تنشيطه حتى بعد العلاج.