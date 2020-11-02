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غرامة تقدر بـ 88 دولارا بحق من لا يرتدي الكمامة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:54

غرامة تقدر بـ 88 دولارا بحق من لا يرتدي الكمامة
غرامة تقدر بـ 88 دولارا بحق من لا يرتدي الكمامة

من المقرر أن تبدأ حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول في فرض غرامة بقيمة 100 ألف وون ( 88 دولارا) على من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة ابتداء من الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين القول إنه سوف يتم تطبيق قاعدة ارتداء الكمامات إجباريا ابتداء من 13 تشرين ثان/نوفمبر.

وأضاف المسؤولون أنه سوف يتم استثناء الأطفال أقل من 14 عاما من هذه القاعدة، بالإضافة إلى أصحاب الاعاقات والذين يعانون من ظروف طبية تصعب عليهم عملية التنفس من خلال الكمامة.

وقالت حكومة المدينة إنه سوف يتم تطبيق القاعدة على نطاق أوسع من الذي طلبته الحكومة المركزية، لتشمل مقاهي الانترنت ودور السينما.

وقد أعلن رئيس الوزراء تشونج سي كيون اليوم عن تصنيف جديد للتباعد الاجتماعي يعتمد على خمس مستويات بدلا من ثلاثة.

وأعلن تشونج عن هذا الترتيب خلال اجتماع حكومي بشأن وضع فيروس كورونا، قائلا إن الخطة الجديدة تهدف لوقف تفشي الفيروس.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد أعلنت صباح اليوم أنه تم رصد 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 26 الفا و 635 شخصا.

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