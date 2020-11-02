يخت بتصميم إسلامي وبمسجد على سطحه

دائما ما تعرف اليخوت بتصميماتها الرائعة وداخليتها الفخمة وتجهيزاتها المميزة ولكن هل رأيت من قبل يخت فاخر على الطريقة الإسلامية؟

قرر أحد الأثرياء في العالم الإسلامي أن يحصل على يخت فاخر مصمم بالتراث والثقافة الإسلامية من خلال تصميم أبدع فيه المصمم Jeahoon Ahn الذي كان يعمل في شركة بلوجيا.

التصميم الخارجي لليخت

يظهر اليخت بهيكل عبارة عن جسد من طراز ترايماران المتعدد بحجم ومساحة هائلة دون الكشف إلى الآن عن المواد المستخدمة في بناءه.

التصميم الداخلي لليخت

يظهر التصميم الداخلي بشكل فريد ومميز وربما يكن الأول من نوعه في عالم التصميمات الداخلية لليخوت.

ويتميز اليخت بأسقف عالية ليتماشى بشكل رائع مع التراث الإسلامي إذ يبلغ ارتفاع الأسقف حوالي 4 أمتار.

فيما خصص مصمم اليخت دور علي لمالكه يتكون من طابقين سطح علوي وآخر أدنى منه.

ويمكن للمالك أن يتمتع بإطلالة كاملة ورائعة على البحر بزاوية 270 درجة بالإضافة إلى مساحات واسعة للاسترخاء.

كما يوجد سلالم تؤدي إلى غرفة النوم العلوية مع لمسات ذهبية تزين الجدران والأثاث.

فيما تحتوي الردهة الأساسية على العديد من الثريات بعدة طوابق مع سلالم تربط بين الطوابق المتعددة الداخلية في اليخت.

كما خصص مصمم اليخت عدة أماكن لشرب الشاي أو القهوة العربية والعديد من مناطق الاستراحة داخل اليخت وخارجه.

فيما يوجد أيضاً صالة خاصة مجهزة بجاكوزي، بينما صممت الطوابق السفلية لتحتوي على مناطق لتناول الطعام في الهواء الطلق، ويمتلك السطح الرئيسي كذلك على حوض سباحة كبير.

ويمتلك اليخت ميزة رئيسية ونادرة مقارنة باليخوت الأخرى، هو امتلاكه لمسجد بتصميم عربي أنيق.

وينتمي هذا اليخت إلى فئة اليخوت الاختبارية التي يمكن أن يتم تغيير المقصورة الداخلية لها بالطريقة التي يرغب فيها صاحبه الجديد.

الجدير بالذكر أن شركة لمبرجيني الإيطالية المتخصصة في إنتاج الموديلات الخارقة كشفت عن يخت فاخر مستوحى من أحد أشهر سياراتها.

وجاء إنتاج لمبرجيني لليخت الفاخر بعد تعاون مع أحد الشركات المصنعة لليخوت، وطلبت الشركة الإيطالية أن يتم استلهام التصميم من سيارة SIAN FKP 37 موديل 2020.

وتعد لمبرجيني SIAN FKP موديل 2020 هي أول سيارة سوبر كار هجينة في تاريخ الشركة الإيطالية العريقة.

محرك جبار بقوة 4000 حصان

وزودت شركة لمبرجيني اليخت الفاخر الجديد بمحركين V12 بقوة 2000 حصان لكل منهما ليتولد قوة إجمالية تبلغ 4000 حصان.

وسيتم تصنيع اليخت بشكل كامل من ألياف الكربون وهي المادة التي تستخدمها لمبرجيني في تصنيع سياراتها.

الأخف وزناً في العالم

واستخدام لمبرجيني لألياف الكربون في بناء اليخت سيجعل وزنه 24 طن فقط ولذلك سيعتبر يخت لمبرجيني هو الأخف وزناً في العالم مقارنة ببقية طرازات اليخوت الأخرى.

وقررت لمبرجيني أن تنتج 63 وحدة فقط من اليخت الجديد النادر التي اختارت له اسم "تيكنومار فور لمبرجيني 63"، على أن يظهر في الأسواق ويصبح جاهزاً للبيع في بداية عام 2021.

شركات تسير تستوحي تصميم اليخوت من سياراتها

ولا تعد لمبرجيني هي شركة السيارات الوحيدة التي تدخل مجال إنتاج اليخوت المستلهمة من سياراتها.

وهناك أكثر من شركة وعلامة تجارية في عالم السيارات قامت بذات الخطوة التي انتهجتها لمبرجيني مثل علامة لكزس التي صنعت يخت رياضي في عام 2018 مستوحى من سياراتها، بالإضافة إلى شركة هوندا اليابانية التي صنعت يخت استلهمت تصميمه من سيارتها الشهيرة NSX.

وتعتبر لمبرجيني مصدر إلهام ليس في عالم السيارات وحده ولكن في مجال صناعة اليخوت أيضاً، ولذلك صنعت شركة أوفيتشينا أرماري ديزاين يخت تحت اسم "A88 Gransport" مستوحى من سيارة هوراكان إيفو سبايدر الخارق.

أقوى لمبرجيني على الإطلاق

يذكر أن طراز لمبرجيني سيان يعتبر هو الأقوى في تاريخ الشركة الإيطالية العريقة حتى الآن إذ يمكنها الوصول إلى من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية، وتحتاج إلى 1.2 ثانية فقط للانتقال من سرعة 70 كيلومتر في الساعة وحتى سرعة 120 كيلومتر في الساعة.

وتعمل السيارة بمحرك بنزين V12 بسعة 6.5 لتر تنفس طبيعي مع محرك كهربائي 48 فولت لتصبح القوة الإجمالية لمحرك لمبرجيني سيان 808 حصان.