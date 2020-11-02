الاحتلال يهدم منزل الأسير خليل دويكات شرق نابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير خليل دويكات في قرية روجيب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزل الأسير دويكات المكون من طابقين.