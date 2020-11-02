الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين ثمانية مواطنين من الضفة الغربية المحتلة غالبيتهم أسرى محررون.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" والناشطة النسوية ختام السعافين، والطالبة في جامعة بيرزيت شذى الطويل، وأحمد محمد الراعي (62 عاماً)، حيث جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة.

وذكر أن مواطناً آخر جرى اعتقاله من قلقيلية وهو: شاهر علي الراعي (50 عاماً)، ومواطنين من طولكرم وهما: محمد قاسم جوابرة (55 عاماً)، وجمال برهم (61 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين أكرم عبد الكريم الأسعد (25 عاماً) من سلفيت، ومفيد سعيدة من القدس.