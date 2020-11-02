الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غدا الثلاثاء.

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف السفر المعلن عنه أمس الأحد، في الحافلات (من السادسة حتى العاشرة)، بضرورة التوجه لإجراء فحص كورونا ابتداءً من الساعة 9:00 من صباح اليوم الاثنين، في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة كلّ في محافظته، وهي:

- محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.

- محافظة غزة: مركز الشاطئ، ومركز الصوراني/ الشجاعية.

- محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم.

- محافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية.

- محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.

ودعت الهيئة المسافرين المذكورين بضرورة التواجد غداً الثلاثاء الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية لمعبر رفح من أجل تسهيل سفرهم.

للتذكير، مرفق رابط كشف السفر (اضغط هنا)