النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2664) الاثنين 2/11/2020
أخبار فلسطينية
- قوات الاحتلال تشن حملات دهم واعتقال في الضفة والمتطرف “غليك” يقود اقتحام الأقصى
- قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة الأسير خليل دويكات في بلدة روجيب قرب نابلس
- اشتعال السباق بين بايدن وترامب ..والخوف من الفوضى
- الحكومة الفلسطينية: مشكلة أموال “الضرائب” مع إسرائيل في طريقها للحل
- رسائل متبادلة بين «حماس» و«فتح» للوصول إلى أفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية
- صحة رام الله: 6 وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
أخبار إسرائيلية
- أكاديمي إسرائيلي بارز: على تل أبيب مصالحة الفلسطينيين إذا كانت تريد ضمان الاستقرار والأمن على المدى البعيد
- إسرائيل تشكل هيئة لجمع “معلومات استخباراتية” عن البناء الفلسطيني في المناطق “ج” تمهيدا…
- اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية وسط خلافات داخل حزب غانتس
- استطلاع: تراجع المشتركة إلى 12 مقعدًا وخولدائي يضرّها أكثر
- الصحة الإسرائيلية: انخفاض عدد مرضى كورونا النشطين إلى أقل من 10 آلاف
اخبار دولية
- لتوسعها ببنائها.. مقرر أممي يدعو لحظر منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي
- حضور باهت للقضية الفلسطينية في معركة انتخابات الرئاسة الأميركية
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اخبار عربية
- مصر تعيد فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين
- الإمارات تصادق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات مع إسرائيل
- الكويت تغلق متجراً يبيع سلعاً إسرائيلية الصنع
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الصحف العربية
القدس العربي
- أكاديمي إسرائيلي بارز: على تل أبيب مصالحة الفلسطينيين إذا كانت تريد ضمان الاستقرار والأمن على المدى البعيد
- إسرائيل تشكل هيئة لجمع “معلومات استخباراتية” عن البناء الفلسطيني في المناطق “ج” تمهيدا…
- قوات الاحتلال تشن حملات دهم واعتقال في الضفة والمتطرف “غليك” يقود اقتحام الأقصى
- الحكومة الفلسطينية: مشكلة أموال “الضرائب” مع إسرائيل في طريقها للحل
- الأسير الأخرس يقترب من اليوم الـ100 في معركة الإضراب ووضعه الصحي يزداد خطرا
- منظمة التحرير: إسرائيل مستمرة بتغيير وضع القدس الديمغرافي
- “تويتر يراقب فلسطين”.. حملة ضد رقابة موقع التواصل
- لتوسعها ببنائها.. مقرر أممي يدعو لحظر منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي
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الشرق الأوسط
- أشتية يدعو إلى دور أوروبي لدفع عملية السلام
- تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع «حماس» بوساطة قطرية
- نتنياهو يطلب إعفاءه من ضرائب بيته الشخصي
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الشروق المصرية
- رسائل متبادلة بين «حماس» و«فتح» للوصول إلى أفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية
- الإمارات تصادق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات مع إسرائيل
الخليج الإماراتية
الاخبار اللبنانية
- الأخرس يواصل المقاومة بأمعائه
- تعاضدٌ بين العدوّ و«دولة البنوك»: الأسرى محرومون من رواتبهم
- الإمارات سنداً لإسرائيل في محاربة «BDS»: تسويق نبيذ المستوطنات!
- ماهر الأخرس... عذراً!
الغد الأردنية
- غزة: 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- حضور باهت للقضية الفلسطينية في معركة انتخابات الرئاسة الأميركية
الشرق القطرية
- أمين سر حركة فتح: توافق مع حماس بشأن الانتخابات المقبلة
- الكويت تغلق متجراً يبيع سلعاً إسرائيلية الصنع
- هيئة شؤون الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأخرس
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- "حماس": هدم الاحتلال منزل الأسير دويكات "سلوك عصابات إجرامية"
- الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء (3 نوفمبر)
- الاحتلال يهدم منزل أسير فلسطيني شرق نابلس
- وفاة الصحفي البريطاني روبرت فيسك.. مؤيد لقضية فلسطين
- ماذا قال الفلسطينيون عن وعد بلفور في ذكراه الـ103؟
- بالفيديو "بباطن الأرض أسرار".. كتائب القسام تتحدث عن أنفاقها وعملية نفذها "حراس شاليط"
- بالفيديو انتهاكات جديدة للاحتلال في محراب المسجد الأقصى.. تعرف عليها!
القدس
- مصر تعيد فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين
- إصابة شاب بجروح خطيرة بإطلاق نار داخل الخط الأخضر
- حماس: هدم منزل الأسير دويكات "فعل إرهابي وسلوك عصابات إجرامية"
- اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية وسط خلافات داخل حزب غانتس
- لابيد: انتصار بايدن سيمثل مشكلة كبيرة لنتنياهو
- الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويهدم منزل أسير من نابلس
الحياة الجديدة
- المتطرف "غليك" يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى
- الرئيس يهنئ نظيره الجزائري بعيد الثورة المجيدة
- الاحتلال يشكل هيئة لجمع معلومات استخباراتية "لرصد البناء الفلسطيني غير
- الاحتلال يغلق حاجز قلنديا
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صحيفة الأيام
- جيش الاحتلال ينفذ حملات دهم في الضفة
- »القدس: بلدية الاحتلال تصادق على مشروع استيطاني ضخم في وادي الجوز
- »10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدفع الرواتب ومخصصات التقاعد
- »3 وفيات و10 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
- » إطلاق بروتوكول خاص لرعاية الحمل والولادة جرّاء الجائحة
- »الرجوب: نعمل لتجسيد شراكة وطنية حقيقية عبر الحوار المستمر مع حماس والفصائل
- »الكويت: إغلاق متجر يبيع منتجات إسرائيلية
وكالة الراي
- 103 أعوام على إعلان وعد بلفور المشؤوم
- الاحتلال يهدم منزل الأسير خليل دويكات شرق نابلس
- الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من طولكرم وقلقيلية
- معروف: لا إغلاق تام قريباً وكافة السيناريوهات متوقعة لمواجهة الوباء
- كشف المسافرين عبر معبر رفح البري غداً الاثنين
- مستوطنون يتجهزون لإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق بيت لحم
- لجنة متابعة الكهرباء البديلة تصدر بيانًا هامًا
- صحة رام الله: 6 وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
وكالة صفا
- الحية: رسائل متبادلة مع فتح للوصول إلى أفضل اتفاق شراكة وطني
- وعد "بلفور".. 103 أعوام على سرقة فلسطين
- الاحتلال يهدم منزل الأسير خليل دويكات شرقي نابلس
- الاحتلال يعتقل ناشطة نسوية وطالبة جامعية برام الله
سما نيوز
- عودة طلاب المرحلة الإعدادية لمقاعد الدراسة في مدارس الأونروا بغزة
- قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة الأسير خليل دويكات في بلدة روجيب قرب نابلس
- اشتعال السباق بين بايدن وترامب ..والخوف من الفوضى
- معاريف: مروان البرغوثي سيخوض سباق الرئاسة الفلسطينية إذا لم ترشحه فتح
- الاعلامي الحكومي بغزة: لا إغلاق تام قريباً وكافة السيناريوهات متوقعة لمواجهة الوباء
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فلسطين اليوم
- في ذكرى وعد بلفور..الجهاد الإسلامي: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة والمقاومة ستدحر العدو عن أرضنا
- معركة الأسير الأخرس تدخل يومها الـ"99"..خطر يهدد حياته وتحذيرات للاحتلال
- الشيخ عزام: الشهيد هاني عابد كان رمزا من رموز الجهاد والمقاومة
- "103" أعوام على وعد بلفور المشؤوم.. القُصاصة التي قلبت حياة الفلسطينيين
عرب 48
- قراقع: إسرائيل تخطّط لقتل الأسير الأخرس
- مجدلاني: الاحتلال يسعى لتشكيل هيئة لرصد البناء الفلسطيني "غير المرخص"
- فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين
- استطلاع: تراجع المشتركة إلى 12 مقعدًا وخولدائي يضرّها أكثر
- الصحة الإسرائيلية: انخفاض عدد مرضى كورونا النشطين إلى أقل من 10 آلاف
- تقصير الحجر المنزلي من 14 يومًا إلى 12
- للمرّة الثانية خلال أشهر: هبوط اضطراري لمروحيّة كوخافي
- إضراب مساعدي التدريس في الكليات يدخل أسبوعه الثالث
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وكالة وفا
- كورونا عالميا: اكثر من مليون و205 آلاف وفاة و46 مليونا و825 ...
- بايدن يحافظ على تقدمه في الاستطلاعات وبنسلفانيا قد تحسم الفو ...
- الاحتلال يهدم منزل الأسير خليل دويكات في روجيب شرق نابلس
حدث في مثل هذا اليوم
2 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 1978 م مؤتمر القمة العربية التاسع (بغداد) بمبادرة من حكومة الجمهورية العراقية عقد في بغداد مؤتمر للقمة العربية في الفترة الواقعة بين 2مو 5/11/1978 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وقد حضر هذا المؤتمر الهام ملوك ورؤساء جميع الدول العربية أو ممثلوهم، باستثناء جمهورية مصر العربية، التي رفضت أيضاً استقبال وفد قرر المؤتمر إرساله إلى القاهرة برئاسة الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان.
- 1969 م توقيع اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية أيد لبنان قيام منظمة التحرير الفلسطينية ولو بتردد أول الأمر ثم ما لبث أن اصطدم معها وطارد العاملين مع المنظمات الفدائية في المخيمات الفلسطينية، كما أنه كان دوماً يرفض تشكيل قوات تابعة لجيش التحرير الفلسطيني فوق أراضيه، مع العلم بأنه وافق على فتح مكتب للمنظمة ومركز للأبحاث الفلسطينية في بيروت ومنحهما حصانة دبلوماسية.
- 1956 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (997) الذي يدعو فرنسا والمملكة المتحدة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، ويدعو إسرائيل إلى الانسحاب خلف خطوط الهدنة.
- 1917 م وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور (1848 - 1930) يصدر "وعد بلفور" للصهيوني روتشيلد بشأن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
- 1917 م إصدار تصريح بلفور في كانون الأول 1916 عندما تولى لويد جورج رئاسة الوزارة البريطانية، وآرثر بلفور وزارة الخارجية، وكانا من الصهيونيين البارزين، اعتبرت الاجتماعات غير الرسمية بين الصهيونيين والمسئولين البريطانيين بمثابة مفاوضات جدية أدت بالنتيجة إلى التزام بريطانيا بتحقيق حلم الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينِ.
- 1195 م استشهاد ربحي أحمد الكحلوت من سكان مخيم جباليا ومحمد عبد الرحيم أبو هاشم من رفح و كلاهما من حركة الجهاد الإسلامي في عملية استشهادية جنوب مدينة غزة رداً على اغتيال الأمين العام للجهاد الإسلامي "فتحي الشقاقي".
- 1194 م اغتيال هاني عابد القائد في حركة الجهاد الإسلامي من خلال تفجير سيارته بعبوة ناسفة أمام كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس.
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