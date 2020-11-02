النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2664)  الاثنين 2/11/2020

09:29إصابة 12 أسيرًا بسجن "جلبوع" بكورونا والعدد مرشح للزيادة

10:41النيابة العامة تحقق في 510 قضية وتوقف 118 متهمًا

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