الأوقاف تُغلق 5 مساجد جديدة وتُعيد افتتاح 3 مساجد تم إغلاقها

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إغلاق 5 مساجد جديد في محافظات غزة ، ورفح، وخانيونس، لمدة 48 ساعة وذلك بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض رواد تلك المساجد وعدم التزام بعضها بالإجراءات الوقائية.



وأوضحت الوزارة أنه تقرر أيضًا إعادة افتتاح 3 مساجد في محافظة خانيونس تم إغلاقها سابقًا وذلك بعد انتهاء مدة الإغلاق المقررة، وهي مسجدي الأثر، والرضوان بمنطقة السطر الغربي، ومسجد أبو بكر بمنطقة معن.



وذكرت الأوقاف أنه تقرر إغلاق كل من مسجدي الفاروق، وعباد الرحمن، بمحافظة خانيونس، ومسجد البشير في الشجاعية شرق مدينة غزة، ومسجد أبو عبيدة في رفح الغربية، بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى عدد من رواد المساجد المذكورة.



وأضافت: "كما تقرر إغلاق مسجد الأنوار في محافظة خانيونس بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل رواد المسجد".

