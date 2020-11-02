تجهيز قسم العناية المركزة بمشفى غزة الأوروبي لمواجهة كورونا بالشتاء

غزة- الرأي

قال مدير الطب الحرج بوزارة الصحة إياد أبو كرش إنه جارِ الانتهاء من تجهيز قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي لتصل قدرته السريرية إلى مئة وحدة سريرية.

وأوضح أبو كرش أنه تم تعزيز الوحدات السريرية بأجهزة تنفس صناعي وأجهزة مراقبة ومستلزمات وأدوية طبية، مشيرا أن هذه التجهيزات تأتي ضمن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة جائحة "كورونا" مع حلول فصل الشتاء.

ونوه إلى أنه وبالتزامن مع تجهيز الوحدات السريرية تم تدريب (52) طبيب عناية مركزة بالتعاون مع تنمية القوى البشرية واخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بمعدل خمس محاضرات علمية يتخللها دورات عملية والتدريب على سيناريوهات التعامل مع الحالات الصعبة الحرجة داخل أقسام العناية المركزة، ليتم فرزهم في مستشفى غزة الأوروبي والمستشفيات الأخرى.

