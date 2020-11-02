"صبّاح" يبحث تعزيز اجراءات مكافحة العدوى ودعم المستشفيات بكوادر إضافية

غزة- الرأي

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، تعزيز المستشفيات بفرق مكافحة العدوى ودراسة مدى الاحتياج من الكوادر.

جاء ذلك خلال لقائه، امس الاحد، بوفد من الادارة العامة التمريض برئاسة مديرها العام د.خليل شقفة وبحضور مدير مكافحة العدوى د.رامى العبادلة ود.رولا أبو ضلفة مدير المتابعة و التطوير.



وأكد د.صباح خلال اللقاء، على أن تعزيز إجراءات مكافحة العدوى تهدف إلى تكوين جسم ناظم للمستشفيات للمتابعة الدورية على مدار الساعة، اضافة الى متابعة برامج مكافحة العدوى فى جميع أقسام المستشفيات ، ورفع التقارير الدورية من خلال تعبئة النماذج والإحصاءات اليومية، علاوة على متابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى.



كما بحث اللقاء آليات توحيد النماذج التمريضية داخل المستشفيات بهدف تجويد الخدمة والوصول لعملية توثيق سليمة ومعلومات متكاملة،بحيث تعرض هذه النماذج على مدراء التمريض و الطواقم الطبية وإعطاء التغذية الراجعة بالخصوص و تجريب تطبيقها حتى يتسنى تطبيق تلك التجربة على جميع المستشفيات.

