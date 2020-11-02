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استعداداً لفصل الشتاء

الصحة تقيّم جهوزية مراكز الفرز التنفسي داخل مستشفياتها

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:05

الصحة تقيّم جهوزية مراكز الفرز التنفسي داخل مستشفياتها
الصحة تقيّم جهوزية مراكز الفرز التنفسي داخل مستشفياتها

غزة- الرأي

أكد د.اياد أبو كرش مدير الطب الحرج بوزارة الصحة،  أنه تم تقييم جهوزية مراكز الفرز التنفسي التي سيتم من خلالها استقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس "كوفيد 19 " استعدادا للمرحلة المقبلة وحلول فصل الشتاء، الى جانب تقييم الفرز الحرارى للأفراد والعاملين داخل مستشفياتها.

وأشار د. إياد إلى وضع تصور مع كافة مدراء المستشفيات لتحسين وتطوير مراكز الفرز بما يتلاءم مع طبيعة كل مستشفى حيث جارى التنسيق مع الجهات المختصة والإدارات الهندسية لاستكمال تجهيز مراكز الفرز التنفسي من بنية تحتية ومستلزمات طبية ودعمها بطواقم طبية للتعامل مع الحالات التي تحتاج لخدمة صحية خلال تواجدها بأماكن الفرز.

 

ولفت إلى أنه تم تجهيز أقسام خاصة لمصابي "كورونا" داخل المستشفيات بسعة سريرية تتلاءم مع حجم وطبيعة كل مستشفى وتم تقييم جهوزيتها حيث جارى العمل على تزويدها بأجهزة ومستلزمات طبية ودعمها بالطواقم طبية مدربة.

 

 

 

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