وزارة الأسرى: تأكيد إصابة 11 أسيراً بفيروس كورونا في سجن جلبوع

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن هناك خطورة وتخوفات كبيرة تهدد حياة الأسرى داخل السجون بعد الإعلان عن إصابة 11 أسير بفيروس كورونا في سجن جلبوع ، والخشية أن تكون الأعداد أكبر وأعلى من ذلك بكثير.



وأشارت الوزارة، إلى أن الاحتلال لازال يمارس سياسة الاستهتار وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تفشي الفيروس داخل السجون، وهو الجهة التي تحتكر الإعلان عن عدد الإصابات والفحوصات، وهناك خشية حقيقة أن تكون الأرقام التي تصدر عن إدارة مصلحة السجون غير صحيحة وأن العدد أعلى من ذلك بكثير.



وأضافت، أن عمليات الاعتقال التي تنفذ بشكل يومي في مدن الضفة الغربية والقدس ، تشكل جانب من الاحتكاك مع السجانين اضافة الى التنقلات عبر سيارات "البوسطة" والتى تعتبر مصادر أساسية لتفشي الوباء داخل السجون .



وتضيف، منذ بدء الجائحة عمدت إدارة سجون الاحتلال على سحب أكثر من 140 صنفاً من "كانتينا" الأسرى، منها مواد التنظيف التي تُشكل عاملاً أساسياً لمواجهة العدوى خاصة مع عدم توافر مواد التعقيم والتطهير.



ودعت الوزارة، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى متابعة ومراقبة مدى سلامة الإجراءات الصحية المتبعة داخل السجون وتوفير المواد الصحية اللازمة وعمل فحوصات طبية عاجلة لجميع الأسرى.



يذكر أن الأسرى المصابين بفيروس "كورونا" متواجدين في قسم (3)، ويبلغ عدد الأسرى في القسم قرابة (90) أسيراً، وهم من أصل قرابة (360) أسيراً يقبعون في سجن "جلبوع" موزعين على 4 أقسام.

