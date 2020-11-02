الاقتصاد تنظم 128 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 128 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إنه تم تحرير 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و24 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأضافت أنه تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المكسرات والتمر وعلب الفول وتوابل بسبب ظهور علامات فساد عليها.

وذكرت أنه تم تنفيذ 13 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.