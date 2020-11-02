"الإعلام" تطلق مسابقة أفضل فيلم حول "مجتمع واعي لمواجهة كورونا"

غزة- الرأي:

أطلقت وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي مسابقة أفضل فيلم بعنوان: "مجتمع واعي لمواجهة كورونا" تحت رعاية رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة.

وقالت الوزارة، إن باب المشاركة مفتوح منذ الأول من شهر نوفمبر الجاري بأفلام تحمل الأفكار التوعوية الآتية:

*أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

*آثار الاستهتار في التعامل مع ضوابط الوقاية على الفرد والمجتمع.

*الحث على المشاركة المجتمعية في التصدي للمستهترين.

وبينت أن يجب على المتقدم أن يكون من داخل قطاع غزة، ومدة الفيلم لا تتجاوز ١٠ دقائق، فيما سيكون باب المشاركة مفتوح للمؤسسات والأفراد.

وأكدت الوزارة على حقها الاستفادة من كافة الأعمال المشاركة، مع الالتزام بكافة القواعد الفنية والمهنية في جميع تفاصيل العمل (السيناريو، التصوير، المونتاج، الرؤية الاخراجية).

وذكرت أن باب تقديم الأعمال المشاركة مفتوح حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٠م، من خلال العلاقات العامة بالمكتب على أسطوانة مدمجة وبجودة full HD.

وأوضحت أن الجائزة الأولى تبلغ ١٠٠٠$، والجائرة الثانية:٧٠٠$، فيما الجائزة الثالثة٥٠٠$، فيما سيتم الإعلان عن الأعمال الفائزة بعد انتهاء لجان فرز وتحكيم الأفلام من عملها بما لا يتجاوز منتصف شهر ديسمبر القادم.