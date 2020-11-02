المقاومة: وعد بلفور وصفقة القرن ستسقطان وبريطانيا ملزمة بالاعتذار

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن كافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا بدءاً من وعد بلفور وحتى وعد ترامب ستسقط، وأن حق شعبنا بأرضه ووطنه وحق العودة حق ثابت ومقدس لم يسقط بوعد بلفور ولن يسقط بغيره.

وطالبت فصائل المقاومة في بيانها اليوم، حكومة بريطانيا بالاعتذار عن هذه الخطيئة والتراجع عنها وإزالة الضرر الواقع نتيجة لهذا الوعد المشؤوم.

وأضافت الفصائل، إن جريمة بريطانيا في وعد بلفور المشؤوم، ومؤامرة ترامب والاحتلال في صفقة القرن، يرسم المنحنى الخطير الذي يتساوق به المتآمرون لتصفية قضيتنا الوطنية دون أي اعتبار لقيم الحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وذكرت فصائل المقاومة أن صفقة القرن ومخططات تصفية القضية ستتحطم على صخرة وعي وصمود شعبنا الفلسطيني كما تحطم وعد بلفور.

وأكدت الفصائل المقاومة على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة، وترتيب البيت الفلسطيني وبلورة برنامج وطني كفاحي، يشكل القاعدة الأهم في مسيرة التحرر الوطني ضد الاحتلال.

وشددت الفصائل على أن المقاومة ستبقى هي الحامية لثوابتنا الفلسطينية، وهي التي ستفشل المخططات الصهيوأمريكية من وعد بلفور حتى صفقة القرن.