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التعليم في الوسطى يناقش مع المرشدين التربويين خطة العمل خلال جائحة كورونا

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:36

التعليم في الوسطى يناقش مع المرشدين التربويين خطة العمل خلال جائحة كورونا
التعليم في الوسطى يناقش مع المرشدين التربويين خطة العمل خلال جائحة كورونا

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً للمرشدين التربويين لمناقشة خطة عمل المرشدين التربويين خلال العودة الآمنة للمدارس في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة خليل عسقول، ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ومشرفة الإرشاد عبير مهدي وبحضور المرشدين التربويين بمدارس مديرية الوسطى، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.


وفي بداية الاجتماع رحب حمدان بالمرشدين التربويين، وأشاد بجهود قسم الإرشاد والمرشدين التربويين خلال الفترة الماضية، وأكد على أهمية دور المرشد التربوي خلال هذه الفترة الحساسة من جائحة كورونا حيث يعتبر صمام الأمان للطلاب، مؤكداً اهتمام مديرية الوسطى بالمرشدين التربويين ودعمهم بشكل كامل لأداء عملهم على أكمل وجه.


بدوره شكر خليل عسقول رئيس قسم الإرشاد التربوي إدارة المديرية على دعمها ومتابعتها المستمرة للعمل الميداني والإرشادي، وتحدث عن الجهود الكبيرة التي يبذلها المرشدين التربويين خاصة خلال جائحة كورونا، وأضاف بأننا نعمل ضمن آلية وخطة عمل جديدة تتناسب مع المتغيرات والظروف التي يشهدها الوطن، وأن هذا اللقاء يهدف الى مناقشة الخطة السنوية للمرشدين في ظل جائحة كورونا.


مشرفة الإرشاد عبير مهدي أوضحت ان اللقاء يهدف الى مناقشة السجلات والنماذج وخطة الارشاد خلال جائحة كورونا وتفعيل الوحدة الإرشادية وتحويل الحالات اليها، وتفعيل غرف الإرشاد باللعب مع أخذ كافة إجراءات واحتياطات الوقاية والسلامة، وعمل نشرات ولافتات توعوية للطلاب حول الوقاية والسلامة من جائحة كورونا ومواضيع إرشادية أخرى.
 

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