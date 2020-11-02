وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تطلق خدمة الكترونية لحجز موعد لمراجعي الإدارة العامة للشركات وكالة الرأي الفلسطينية قطاع الترخيص ينجز 42469 معاملة للمواطنين خلال الربع الثالث من هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المكاييل بالاقتصاد تنظم جولة على سوق الخان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يتفقد مدرسة البطريركية اللاتينية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في الوسطى يناقش مع المرشدين التربويين خطة العمل خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة:بداية مبشرة لموسم هطول الأمطار في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة: وعد بلفور وصفقة القرن ستسقطان وبريطانيا ملزمة بالاعتذار وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تطلق مسابقة أفضل فيلم حول "مجتمع واعي لمواجهة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية مخطط تهويدي بالقدس يقضي بهدم 200 منشأة تجارية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

" أبو راس" يتسلم مهامه بمنصب وكيل وزارة الحكم المحلي

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:23

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعاَ بمناسبة استلام المهندس أحمد عبد النعيم أبو راس، لمنصب وكيل الوزارة.

 جاء ذلك، خلال اجتماعٍ حضره المهندس ياسر الشنطي والمدراء العامون بالوزارة. 

وقال الشنطي  في كلمة له  تمهيدًا لتسليم أبو راس لمهامه الجديدة: "يبدأ معنا اليوم المهندس أحمد عبد النعيم أبو راس مستلمًا الراية ونحن على ثقة بأنه أهلاً للمسؤولية". 

وأضاف:" اختيار أبو راس لهذا المنصب كان قرارا صائبًا وراجحًا، ونسأل الله له الثبات والسداد". وتابع:" نحن على يقين بأن مستقبل الوزارة تحت راية أبو راس سيكون أفضل حالاً". 

من جهته   أبو راس بالمدراء العامون وأكد على ضرورة التعاون المستمر للنهوض بالوزارة. 

وأردف قائلاً "لقد وليت أمر وزارة الحكم المحلي، وأنتم جنودها وحراسها، ولستُ بأفضل منكم ولكنها مشيئة العزيز الحكيم، فإن رأيتموني على الطريق الصحيح فأعينوني، وإن رأيتم مني اعوجاجا فانصحوني وقوِّموني، فإن السفينة إن خُرقت، بنا جميعا غرقت" 

و ختم الشنطي بالإنجازات التي نفّذتها الوزارة، كما عرّف الوكيل الجديد بالحضور وهيكلة الوزارة. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟