" أبو راس" يتسلم مهامه بمنصب وكيل وزارة الحكم المحلي

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعاَ بمناسبة استلام المهندس أحمد عبد النعيم أبو راس، لمنصب وكيل الوزارة.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ حضره المهندس ياسر الشنطي والمدراء العامون بالوزارة.

وقال الشنطي في كلمة له تمهيدًا لتسليم أبو راس لمهامه الجديدة: "يبدأ معنا اليوم المهندس أحمد عبد النعيم أبو راس مستلمًا الراية ونحن على ثقة بأنه أهلاً للمسؤولية".

وأضاف:" اختيار أبو راس لهذا المنصب كان قرارا صائبًا وراجحًا، ونسأل الله له الثبات والسداد". وتابع:" نحن على يقين بأن مستقبل الوزارة تحت راية أبو راس سيكون أفضل حالاً".

من جهته أبو راس بالمدراء العامون وأكد على ضرورة التعاون المستمر للنهوض بالوزارة.

وأردف قائلاً "لقد وليت أمر وزارة الحكم المحلي، وأنتم جنودها وحراسها، ولستُ بأفضل منكم ولكنها مشيئة العزيز الحكيم، فإن رأيتموني على الطريق الصحيح فأعينوني، وإن رأيتم مني اعوجاجا فانصحوني وقوِّموني، فإن السفينة إن خُرقت، بنا جميعا غرقت"

و ختم الشنطي بالإنجازات التي نفّذتها الوزارة، كما عرّف الوكيل الجديد بالحضور وهيكلة الوزارة.