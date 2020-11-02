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قوات الاحتلال تهدم منشآت وتقتلع أشجاراً شرقي العيسوية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:01

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فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال، الاثنين، كوخا خشبياً وغرفة ومنشآت زراعية، وخلعت أشجارا في أرض تابعة للشقيقين عبد وأحمد نمر محمود شرقي قرية العيسوية خارج الجدار الفاصل بالقدس المحتلة.

وذكر سمير محمود نجل عبد أن قوات الاحتلال حاصرت المكان وشرعت بعملية الهدم دون سابق إنذار أو وجودهم بالمكان.

وأضاف أن الجرافات هدمت كوخا خشبيا ومطبخا وحماما تبلغ مساحته نحو 30 مترا مربعا، كان بناه والده قبل نحو 7 أشهر، كما هدمت غرفة خشبية لتربية الدواجن.

وأشار إلى أن الجرافات خلعت خلال عملية الهدم أشجارا مثمرة منها الليمون والعنب وأشتال البندورة وغيرها.

وأوضح سمير أنها المرة الثانية التي تهدم جرافات الإدارة المدنية للاحتلال منشآت زراعية خلال 5 أشهر في أرضهم الواقعة خارج الجدار الفاصل.

كما هدمت جرافات الاحتلال اليوم غرفة للمقدسي أحمد محمود، بجوار أرض شقيقه دون سابق انذار.

وأفاد أحمد محمود بأن الموظفين لم يكن معهم أمراً يقضي بهدم الغرفة، واتصلوا مع مكتب الإدارة لاستصدار الأمر، خلال وجودهم بالمكان.

وذكر أنه بنى الغرفة قبل شهر ونصف وهي جاهزة للسكن تبلغ مساحتها 56 مترا مربعا، ومبنية من الاسمنت ومسقوفة بحديد "البلانيت"، من أجل متابعة زراعة أرضه عن كثب.

ولفت إلى أن الموظفين صادروا معدات للبناء خلال عملية الهدم، تقدر قيمتها ب 10 آلاف شيكل، وسلموه أمرا لمراجعة مكتب الإدارة المدنية في " بيت إيل" بالقرب من مدينة رام الله.

وأكد محمود أنه سيبني في أرضه مرة ثانية "ولن يخرج منها حتى الموت"، قائلاً: "هذه أرضي ومن حقي البناء فيها، فهي المتنفس الوحيد لي وعائلتي".

وفي السياق، وزع موظفو بلدية الاحتلال اليوم أوامر لبعض سكان قرية العيسوية لمراجعة مكاتب البلدية، كما وزع الموظفون نفس الأوامر اليوم في حي عين اللوزة والحارة الوسطى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

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