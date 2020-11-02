الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، منزلا قيد الإنشاء بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود "فؤاد العمور" "إن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في المنطقة الواقعة بين تجمعي "غزيوا" و"الخالدية" يعود لعائلة دبابسة".

وكانت قوات الاحتلال قد دمرت الشهر الماضي شبكات المياه المغذية للتجمعات السكانية على طول المنطقة الممتدة من "خلة الضبع" وصولا لمنطقة "المفقرة" بمسافر يطا.

وأوضح العمور أن الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين بمسافر يطا من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب لحملهم على الهجرة عن منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية.