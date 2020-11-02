وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة فلسطيني خلال مطاردة المستوطنين له جنوبي نابلس وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم منشآت وتقتلع أشجاراً شرقي العيسوية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية والصحة تعقدان لقاءً مع وُجهاء البريج وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى: هدم منزل الأسير دويكات جريمة مزدوجة المعاناة للأسير وذويه وكالة الرأي الفلسطينية " أبو راس" يتسلم مهامه بمنصب وكيل وزارة الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يجرى (365) عملية خلال أكتوبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تطلق خدمة الكترونية لحجز موعد لمراجعي الإدارة العامة للشركات وكالة الرأي الفلسطينية قطاع الترخيص ينجز 42469 معاملة للمواطنين خلال الربع الثالث من هذا العام
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يعثر على طائرة مُسيرة ويزعم أنها تسللت من غزة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:56

156258089438946500
156258089438946500

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، العثور على طائرة مُسيرة، يزعم أنها تسللت من داخل قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه جرى استدعاء طائرات سلاح الجو بعد اشتباه بتسلل طائرة دون طيار من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه بعد القيام بأعمال بحث في المكان عثر على حوامة.

وبحسب جيش الاحتلال فإنه يجري حالياً الفحص إن كانت الطائرة دون طيار التي جرى العثور عليها هي نفس الطائرة التي استنفرت طائرات سلاح الجو للتصدي لها.

وطورت المقاومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية طائرات محلية دون طيار تمكنت من الوصول إلى الأراضي المحتلة عام 1948 كان أبرزها حينما تمكنت المقاومة إيصال طائراتها إلى مقر وزارة الحرب "الكرياه" والعودة من جديد إلى القطاع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟