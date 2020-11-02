الاحتلال يعثر على طائرة مُسيرة ويزعم أنها تسللت من غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، العثور على طائرة مُسيرة، يزعم أنها تسللت من داخل قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه جرى استدعاء طائرات سلاح الجو بعد اشتباه بتسلل طائرة دون طيار من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه بعد القيام بأعمال بحث في المكان عثر على حوامة.

وبحسب جيش الاحتلال فإنه يجري حالياً الفحص إن كانت الطائرة دون طيار التي جرى العثور عليها هي نفس الطائرة التي استنفرت طائرات سلاح الجو للتصدي لها.

وطورت المقاومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية طائرات محلية دون طيار تمكنت من الوصول إلى الأراضي المحتلة عام 1948 كان أبرزها حينما تمكنت المقاومة إيصال طائراتها إلى مقر وزارة الحرب "الكرياه" والعودة من جديد إلى القطاع.