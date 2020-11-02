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أسرى "جلبوع" و"رامون" و"نفحة" يصعدون ضد إدارة السجون

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:59

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فلسطين المحتلة - الرأي

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن الأسرى في كل من سجن "جلبوع" و"رامون" و"نفحة" سيشرعون بخطوات تصعيديه ضد إدارة سجون الاحتلال وذلك عقب انتشار فيروس كورونا في قسم 3 بسجن جلبوع.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد الإهمال واللامبالاه في وقاية الأسرى من هذا الوباء والسماح بتسلله بين المعتقلين.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد يأتي عقب الإعلان عن إصابة 11 أسيراً في قسم رقم (3) بسجن "جلبوع" والذي يقبع فيه قرابة 90 أسيراً

في سياق متصل، أفادت الهيئة بإصابة الأسير القيادي في حركة حماس عباس السيد بفيروس كورونا.

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