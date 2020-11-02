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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

معروف: أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار كورونا

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:15

غزة – الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "سلامة معروف"، "أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار كورونا، والذي حددته وزارة الصحة، ونقترب من حاجز الـ 300 إصابة في بعض الأيام".

وحذر من إمكانية للعودة لإجراءات إغلاق بعض المناطق التي تصنف "حمراء"، أو حتى فصل المحافظات عن بعضها، وأيضا التوجه إلى الإغلاق التام.

ونوه معروف إلى أنه قد كان متوقعا ارتفاع الإصابات بعد التدرج في تخفيف الإجراءات وبدء عمل بعض المنشآت،مشيرًا إلى وجود زيادة مضطردة في بعض المناطق، مما يؤكد عدم الالتزام فيها، وحتى الالتزام العام للمواطنين.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية مهما بلغت لن تستطيع إيقاف انتشار الوباء، ما لم يحدث تعاون من المواطنين، ضعف التزام المواطنين سيؤدي لارتفاع الإصابات، وهو ما يجرنا لخطوات قد تكون في ظاهرها صعبة.

وتابع معروف "من خلال التجربة الماضية نحاول الموازنة بين احتياجات المواطنين الحياتية، وبين ضرورة الوقاية الصحية للمواطنين، ولكن في لحظة ما قد نتخذ قرارات تحددها وزارة الصحة لحماية المواطنين، حتى لو بدت إجراءات صعبة".

وذكر أن الأجهزة المختصة في قطاع غزة تعمل على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للتعليمات الوقائية، تتعلق بإغلاق مرافق تجارية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وغيرها.

شهاب.

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