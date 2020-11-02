قرار بإغلاق قرية الجلمة شمالي جنين 4 أيام جراء "كورونا"

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدرت محافظة جنين اليوم الاثنين، قراراً بإغلاق قرية الجلمة شمالي المدينة لمدة أربعة أيام جراء تفشي فيروس "كورونا" داخلها.

وقالت المحافظة في بيان لها، أنه سيتم إغلاق كافة المرافق العامة والمدارس والمساجد في القرية ابتداءً من صباح يوم غدٍ وحتى مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع إصابات "كورونا" في القرية ووصولها إلى 26 حالة.

ولفتت إلى أن المحال التجارية والمنشآت، سيكون عملها بين الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً باستثناء الصيدليات والمخابز.

أكدت أنه سيتم التشديد على منع إقامة الأعراس والمناسبات في محافظة جنين.