"العبادلة": نسعى لاعتماد دورات فنية متخصصة لجميع الأطباء

غزة- الرأي

قال مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة، إن إدارته تسعى جاهدة لاعتماد دورات فنية متخصصة بمستوى عالٍ من الجودة لرفع أداء الكوادر الصحية للتعامل مع الحالات الحرجة، تزامنا مع حالة الطوارئ في وزارة الصحة نتيجة تفشي كوفيد 19.



جاء ذلك تعقيباً على افتتاح المجموعة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج العناية المركزة والذي يتم تنفيذه بإشراف مدربين من داخل الوزارة واستشاريين من الخارج.



ووصف د. العبادلة ان برنامج العناية المركزة من البرامج الفنية النوعية المميزة لتطوير القدرات البشرية وتعزيز الخدمة الصحية بوزارة الصحة خلال جائحة كورونا، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة اعتماده ضمن منهج البورد الفلسطيني.



ويحاضر في البرنامج نخبة من الاستشاريين في مجال التخدير والعناية المركزة كل من د. وليد الصالحي ، د. إياد أبوكرش ، د. ألما أخصائية العناية المركزة في بريطانيا

كما و يتناول البرنامج الحديث عن أساسيات العمل داخل أقسام العناية المركزة، المهارات الأساسية في تخصص العناية المركزة وكيفية التعامل مع المرضى بطريقة آمنة.

يذكر ان البرنامج عبارة عن دورة مكثفة في العناية المركزة تشمل أسبوع نظري وتمتد لثلاث شهور تدريب عملي على 30 مهارة مكتسبة، حيث سيتم تدريب 60 طبيبا داخل أقسام العناية المركزة في المستشفيات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تدريب ثلاث مجموعات خلال الدورات السابقة، وجاري التدريب للدورة الرابعة والأخيرة في ذات المجال، حيث سيتم توزيعهم على أقسام العناية في المستشفيات بعد اجتيازهم الجانب النظري واستكمال إجراءات البرنامج وتطبيق الجانب العملي داخل اقسام العناية المركزة.