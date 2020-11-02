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"الصحة": تدريب الملتحقين ببرامج الامتياز على مكافحة العدوى

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:32

"الصحة": تدريب الملتحقين ببرامج الامتياز على مكافحة العدوى

غزة- الرأي

قال  رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ا. محمد نوفل، إنه تم تدريب (%80-70) من الكوادر الطبية والصحية في مجال مكافحة العدوى وتوسيع دائرة المستهدفين في التدريب من الأطباء والتمريض ليشمل جميع الفئات الوظيفية بهدف نشر ثقافة التعامل مع فيروس كورونا .

وأضاف، خلال افتتاحه دورة مكافحة العدوى لأخصائي التحاليل الطبية، أنه سيتم تدريب جميع الملتحقين ببرنامج الامتياز حيث تم الانتهاء من تدريب الملتحقين في امتياز العلاج الطبيعي، وجاري تدريب المنتسبين في امتياز التحاليل الطبية وعددهم 50 أخصائيا مقسمين على مجموعتين.

كما ودعا   نوفل إلى ضرورة التزام المتدربين بإجراءات الوقاية والسلامة والشعور بالمسئولية أثناء العمل منعاً من انتشار الفيروس، مثمنا جهود المدربين من أعضاء لجنة مكافحة العدوى كل من أ.جهاد عبيد ، إ.إيمان ضاهر ومشاركتهم في تدريب الطواقم الصحية .

يذكر أنه سيتم في الجزء الأول مناقشة طرق مكافحة العدوى والسياسات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ، فيما سيتم تخصيص الجزء الثاني للحديث حول التحاليل الطبية والسياسات الواجب اتباعها اثناء تقديم الخدمة للمرضى المصابين في فيروس كورونا..

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