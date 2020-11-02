الشرطة البحرية تضبط "11" كيلو سمك من نوع الأرنب " السام"

غزة- الرأي

ضبطت الشرطة البحرية في محافظة غزة "11" كيلو سمك سام من نوع "أرانب" صباح اليوم الاثنين، بحوزة الصيادين داخل ميناء غزة.



وذكرت البحرية، أنه تم ضبط الكمية أثناء مهمة عمل لدورية تفتيش على مراكب الصيادين، بعد خروجهم من البحر والاصطفاف للبيع داخل الحسبة.



وأكدت الشرطة البحرية أنه تم ضبطت الكمية على مركبين أحداهما بحوزته "8" كيلو جرام والآخر "3" كيلو جرام



وأتلفت البحرية الكمية المضبوطة بعد حضور الجهات ذات العلاقة من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين.