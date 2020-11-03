ميسي يتخطى حاجز 60 ألف دقيقة مع برشلونة ويقترب من رقم قياسى

وصل الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، إلى رقم قياسى جديد بعد مشاركته فى مباراة ديبورتيفو ألافيس بالجولة السابعة من مسابقة الليجا، والتى انتهت بالتعادل بينهما 1-1، وعلى الرغم من عدم تسجيل الأرجنتينى ليونيل ميسى، أية أهداف في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس، إلا أنه حقق رقم قياسى جديد في مسيرته مع البلوجرانا، ذكرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن ليونيل ميسي تجاوز حاجز الـ 60 ألف دقيقة مع برشلونة بكافة المسابقات على أرض الملعب، وذلك منذ ظهوره الأول مع الفريق الكتالونى في 16 أكتوبر 2004 أمام إسبانيول.

وأشادت الصحيفة، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدة قدرته التنافسية منذ النشأة، حيث خاض بقميص البلوجرانا 739 مباراة من بينها 657 مباراة كلاعب أساسى، مما يبرهن على مشاركته من البداية في 89% من المباريات التي خاضها مع الفريق الكتالونى.

وأشارت، إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة أحرز 637 هدفاً وحقق 517 إنتصار من مجموع الـ 739 مباراة التي خاضها مع البارسا.

اختتمت الصحيفة، إن ليونيل ميسي يقترب من تحقيق رقم قياسى جديد في مسيرته مع برشلونة، بكونه أكثر اللاعبين تمثيلًا لقميص النادى، حيث يتبقى أمامه 28 مباراة فقط، على معادلة رقم تشافي هيرنانديز.

ويواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني أزمة تهديفية فى بطولة الليجا، بعد فشله فى التسجيل ضد ديبورتيفو ألافيس فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت، وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وكان الدولى الفرنسي أنطوان جريزمان قد أحرز هدف التعادل لبرشلونة بعد أن كان متأخراً في الدقيقة 63 من أحداث المباراة.

وأشارت صحيفة "آس"الإسبانية إلى معاناة ليونيل ميسي التهديفية في مسابقة الليجا هذا الموسم، ووصفت الأمر بغير الطبيعي بالنسبة للنجم الأرجنتينى.

وأضافت أن ليونيل ميسي نجم برشلونة لم يستطع التسجيل أو صناعة أى أهداف خلال آخر 5 مباريات بالليجا هذا الموسم، وهى حقيقة لم تحدث مع الأرجنتيني منذ 2006/2007، بما يعادل 13 عاماً.

وخاض ليونيل ميسي 6 مباريات مع برشلونة هذا الموسم، وأحرز هدف وحيد وكان ضد فياريال بالجولة الثالثة في المباراة التي انتهت بفوز البارسا 4-0، ومنذ هذا اللقاء لم يسجل النجم الأرجنتينى بمعدل صيام تهديفي 5 لقاءات.

ولعب ليونيل ميسي جميع دقائق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ومنتخب الأرجنتين، حيث خاض 10 مباريات كاملة دون راحة لمدة دقيقة، وهو ما أثر عليه بدنيا خاصة وأنه بعمر الـ 33 عاماً.

أوضحت الصحيفة، إن ليونيل ميسي فشل في تخطي مدافعين ديبورتيفو ألافيس خلال المباراة، ومع كل كرة يمر بها، يجد حارس المرمى باتشيكو حاضرًا ويتألق في التصدي لكراته، هذا فضلًا عن عدم القدرة في الإستلام والسيطرة على بعض الكرات مثل التمريرة التي تلقاها من بيانيتش في الدقائق الأخيرة التي كانت ستغير نتيجة المواجهة.

وأكملت، إنه بجانب تدنى مستوى ميسي التهديفي، يظهر الإحباط على اللاعب في عدد من المباريات، هذا بجانب غضبه على الحكم هيرنانديز الأمر الذي أدى لإشهار البطاقة الصفراء الثانية له هذا الموسم بالدوري، الأولى كانت اعتراضًا على الحكم أيضًا في مباراة الكلاسيكو.

جدير بالذكر أن برشلونة فقد نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على الليجا، حيث يحتل المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط، وله مباراتين مؤجلتين ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر ريال مدريد صاحب الـ 16 نقطة.