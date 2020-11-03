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3 أشياء نظفها يومياً للوقاية من الأمراض وكورونا

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:16

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رغم أن وباء فيروس كورونا كان صعباً علينا جميعاً لكنه علمنا الكثير من الأشياء الجيدة مثل الحفاظ على النظافة وتطهير الأسطح المحيطة بنا والتي يمكن أن تحمل الجراثيم والبكتيريا والفيروسات دون أن نعرف، ومع بدء موسم الأنفلونزا بجانب خطر فيروس كورونا، يجب التركيز في اتخاذ كافة التدابير الوقائية، حيث يجب عليك البدء في تنظيف وتعقيم الأشياء التي تحمل معظم الجراثيم ويجب أن تكون نظيفة في كثير من الأحيان لتقليل خطر الإصابة بالأمراض، نتعرف في هذا التقرير على أبرز الأشياء التي يجب تنظيفها باستمرار.

3 أشياء نظفها يومياً للوقاية من الأمراض وكورونا
 
الهاتف الذكي
يعد هاتفك الذكي موطنًا لأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض نحمل هواتفنا المحمولة معنا إلى جميع الأماكن وما لا نعرفه هو أن أغلى ما لدينا مليء بالجراثيم، بما في ذلك الإشريكية القولونية، والمكورات العنقودية، والبكتيريا في الواقع ، وفقًا لدراسة ، يحتوي هاتفنا الخلوي على بكتيريا أكثر 10 مرات من مقعد المرحاض.

الكمامات أو الأقنعة
أصبحت الأقنعة هي الوضع الطبيعي الجديد خلال الجائحة إنها تحمي دخول البكتيريا والفيروسات إلى جهازنا التنفسي لكن عند الخروج، تتعرض الأقنعة للأوساخ وحبوب اللقاح وأنواع مختلفة من الجراثيم عندما ترتدي نفس القناع مرة أخرى دون غسله، تدخل جميع الأوساخ والجراثيم إلى جهازك التنفسي، مما يزيد من فرص إصابتك بالمرض في الشتاء ، حتى تلوث الهواء يزداد سوءًا، مما يجعل تنظيف القناع أكثر أهمية.

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب هي ثالث أهم الأشياء التي يجب تنظيفها بانتظام ، وخاصةً الباب الرئيسي، مقابض الباب الرئيسي يلمسها عدة أشخاص في يوم واحد حتى عندما تأتي من الخارج ، تفتح الباب بيديك المحملة بالجراثيم والفيروسات ، تدخل المنزل ثم تغسل يديك أثناء ذلك ، يتم نقل جميع الجراثيم الموجودة على يديك إلى مقبض الباب. لذلك، من المهم تنظيفها عدة مرات في اليوم.

هذه الأشياء الثلاثة هي أهم الأشياء التي يجب عليك تنظيفها 2-3 مرات في اليوم لتقليل خطر الإصابة بالمرض تحمل هذه الأشياء معظم الجراثيم مقارنة بالأشياء الأخرى ويجب عدم الاستخفاف بها.

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