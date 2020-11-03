اعرفى السبب.. لماذا يعاني طفلك من السعال المستمر

السعال المزمن عادةً يستمر لأكثر من أربعة أسابيع، وهو من المشاكل الشائعة التى يعانى منها الأطفال والكبار، ولكن عند الاطفال تجهل الأمهات سبب السعال المستمر ولا يعرفن ما هو العلاج المناسب لطفلها ، وحسب ما ذكره موقع parents فإن أبرز أسباب السعال المستمر عند الأطفال هى:

1: الزكام



بعد تقييم السعال المزمن عند الأطفال ، سيقول الأطباء إن السبب الأكثر شيوعًا هو عدوى الجهاز التنفسي العلوي من واحد من أكثر من 100 من فيروسات البرد . يقول ويليام بيرجر ، أستاذ الطب السريري في قسم طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا ، إيرفين ، ومستشار أولياء الأمور: "يصاب الأطفال عادةً بحوالي ثمانية إلى عشرة نزلات برد سنويًا ويستمر معظمهم من خمسة إلى سبعة أيام ". يتبادلون الجراثيم باستمرار ، فقد يبدو الأمر كما لو أن البرد والسعال مستمر إلى الأبد ، عندما يكون من المرجح أن يكون طفلك مصابًا بنزلة برد جديدة وسعال ، متتاليين ".

2:التهاب الجيوب الأنفية



إذا استمر السعال المزمن لدى الأطفال لأكثر من عشرة أيام ولم تظهر عليه علامات التحسن ، وكانت إفرازات أنف طفلك سميكة وخضراء صفراء ، فقد يكون مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية التهاب في بطانة الأنف والجيوب الأنفية. إنها تخلق جيوبًا من الهواء على طول الحاجب وعظام الوجنتين والأنف ومع تراكم الاحتقان ، تصبح الجيوب الأنفية أرضًا خصبة للبكتيريا.

3:الحساسية



قد تكون الحساسية هي السبب إذا كان السعال مصحوبًا بغزارة في الأنف وحكة في العينين - أو إذا وصل في نفس الوقت تقريبًا من كل عام ، أو بعد كل زيارة للجدة وكلبيها إنها ببساطة رد فعل مبالغ فيه من الجسم تجاه مادة (مسببة للحساسية) عادة ما تكون غير ضارة لمعظم الناس، يمكن أن يكون التهاب الأنف التحسسي موسميًا (ربما يكون ناتجًا عن حبوب اللقاح من الأشجار والأعشاب والأعشاب والعفن الخارجي) أو معمرًا (من مسببات الحساسية الداخلية على مدار العام مثل الحيوانات الأليفة وعث الغبار والعفن الداخلي).

4:الربو

الربو هو حالة تنفسية تؤثر على الممرات الهوائية الدقيقة في الرئتين ، وهو سبب شائع للسعال المزمن عند الأطفال، يمكن أن تحدث الأعراض بسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، واستنشاق المواد المسببة للحساسية والمهيجات مثل التدخين السلبي ، والهواء البارد والجاف ، والتمارين الرياضية ، وحتى نوبة الغضب .

5:السعال الديكي



السعال الديكي (السعال الديكي) هو مرض بكتيري شديد العدوى يصيب الشعب الهوائية والرئتين، يبدأ بأعراض تشبه أعراض البرد (سيلان الأنف والعطس) تليها نوبات قصيرة من السعال الذي لا يمكن السيطرة عليه والذي ينتهي أحيانًا بنوبة صاخبة.

6:ارتجاع المريء



عندما يرتد حمض المعدة إلى حلق الطفل بسبب ضعف عضلات المريء أو المعدة ، يمكن أن تكون النتيجة ارتجاع المريء (مرض الجزر المعدي المريئي) .