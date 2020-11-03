لمواجهه تقلبات الطقس ..5 أطعمه لتقوية جهازك المناعى ومقاومة العدوى

الوضع الوبائي المستمر يتطلب منا جميعًا ضمان صحة جيدة ورفاهية بينما يواصل معظمنا البقاء في منازلنا على الرغم من رفع بعض إجراءات الإغلاق ، لا يزال خطر الإصابة بالفيروس مرتفعًا في الواقع ، وجدت دراسة جديدة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية أن انتشار COVID-19 في المنزل شائع وسريع لذا ، فإن الالتزام بجميع إرشادات السلامة واتخاذ خيارات صحية تتضمن اتخاذ خطوات لتحسين مناعتك أمر ضروري ربما تتمثل إحدى طرق محاربة العدوى في تطوير جهاز مناعة قوي.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يعد الجهاز المناعي للشخص ضروريًا للحفاظ على أداء الجسم بكفاءة هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الجهاز المناعي للشخص في حين أن الأمراض ونمط الحياة والوراثة هي بعض العوامل التي تسهم في جهاز المناعة ، فإن النظام الغذائي للشخص يؤثر أيضًا على جهاز المناعة لديه إلى حد كبير.

بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على تعزيز مناعتك



البروكلي: غنى بالعناصر الغذائية الصحية، ويعتبر البروكلي من الأطعمة الخارقة يحتوي على فيتامينات A و C و E ومضادات الأكسدة والألياف. كل هذه الأشياء مجتمعة يمكن أن تثبت أنها تبارك نظام المناعة لديك.

ثمار الحمضيات: تشتهر بغناها بفيتامين C ، ويمكن أن تساعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت في تعزيز جهاز المناعة. وذلك لأن فيتامين سي يمكن أن يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، يمكنهم أيضًا المساعدة في علاج أعراض نزلات البرد الأطعمة الأخرى مثل الفراولة والكيوي والفلفل الأحمر الغني بفيتامين سي يمكن أن تكون فعالة أيضًا في تقوية جهاز المناعة.

الكركم: منذ العصور القديمة ، كان الكركم أحد أشهر التوابل التي تم استخدامها لعلاج الأمراض والحالات المختلفة الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يكون فعالاً في بناء جهاز المناعة.

الزنجبيل: يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وعلاج التهاب الحلق والغثيان والأمراض الالتهابية. هذا أيضا له آثار إيجابية للغاية على جهاز المناعة علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا في خفض الكوليسترول وتقليل الألم المزمن.

اللوز: يحتوي على فيتامين هـ المعروف بفعاليته ضد الفيروسات والبكتيريا اللوز غني بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ والحديد والألياف التي يمكن أن تساعد في بناء المناعة.