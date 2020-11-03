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أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:27

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، كما يلي:

الدولار الأمريكي مقابل:3.41 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.81 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.08 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0:20 شيقل.

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