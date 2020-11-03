أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، كما يلي:
الدولار الأمريكي مقابل:3.41 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.81 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.08 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0:20 شيقل.
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03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:27
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، كما يلي:
الدولار الأمريكي مقابل:3.41 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.81 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.08 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0:20 شيقل.
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