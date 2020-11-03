حلوى الموتى.. وصفات إيطالية لـ"الترحيب بالأرواح"

حلوى الموتي.. خبز الموتى.. فول الموتى، جميعها أسماء تشير لمجموعة من الحلويات المتنوعة الإيطالية التي تصنع لإحياء ذكرى المتوفين

تتميز هذه الأنواع الفريدة من نوعها من الحلويات بأنها من مكونات بسيطة ولكنها في الوقت نفسه، شهية للغاية، تعد لإحياء ذكرى الموتى.

وحتى اليوم في بعض بلدان إيطاليا، في الليلة بين 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني، توضع هذه الحلويات على الطاولات في المنازل، على يقين من أن أرواح موتاهم سوف تأتي لتناولها.

وتصنع حلوى الموتى من مكونات بسيطة مثل الدقيق والبيض والسكر والنكهات، وغالباً ما يوجد بها لوز مطحون وأحياناً شوكولاتة ومربى وفاكهة محلاة.

في التقرير التالي، نستعرض مجموعة من حلوى الموتى الإيطالية التقليدية الشهيرة، وفقاُ لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

1- بان دي مورتي

وصفة "Pan dei morti" أو خبز الموتى من أصول لومباردية، لكنها تُصنع أيضاً في أقاليم أخرى من إيطاليا، باستخدام مكونات أو بأشكال مختلفة.

طبق بان دي مورتي عبارة عن وصفة مصنوعة من مكونات فقيرة، وهو عبارة عن قاعدة من البسكويت المفتت، بالإضافة إلى بياض البيض والكاكاو والفواكه المجففة التي تمنح الحلويات نكهة ريفية رائعة.

وبعد مزج المكونات جميعاً جيداً، يتم تقطيعها على شكل بيضاوي ثم رش كمية كبيرة من السكر البودرة والتقديم على الإفطار وكحلوى بعد الوجبات الرئيسية.

وتعد حلوى خبز الموتى الإيطالية بمناسبة عيد الموتى، إذ يُعتقد أن أرواح المتوفين تعود للظهور في منازلهم، ومن أجل الترحيب بهم، من المعتاد تحضير هذه الحلويات لتقديمها إلى المائدة أو للأطفال.

2- فافى دي مورتي

بالاتجاه قليلاً إلى جنوب البلاد، نصل إلى وصفة نموذجية من وسط إيطاليا في أومبريا ولاتسيو، إنها fave dei morti "فول الموتى"، وهي عبارة عن حلويات لذيذة مصنوعة من اللوز بيضاوية ومسطحة الشكل.

في الوصفة الأصلية التقليدية يسحق اللوز والسكر معاً للحصول على خليط ناعم جداً، ثم تتم إضافة الزبدة والبيض والدقيق والقرفة ورش الليمون، ثم خبزه في الفرن.

3- تورونى دي موتي

يرجع أصل حلوى Torrone dei morti إلى إقليم كامبانيا، حيث يبدأ تحضير نوجا الموتى منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، المصنوعة من الشوكولاتة والبندق ذات القوام الناعم.

يتميز الجزء الخارجي من نوجا الموتى بأنه مصنوع من الشوكولاتة الداكنة، بينما القلب مصنوع من مزيج من الشوكولاتة البيضاء والبندق وكريمة ألبا، وهو منتج حلويات معين يجعل النوجا طرية، ولكن يمكن استبداله بكريمة البندق.

4- نوكاتولي

Nucatuli هي نوع من الحلويات الصقلية التي تحضر طوال فترتي الخريف والشتاء، ابتداءً من عيد الموتى حتى يناير/ كانون الثاني.

وهي عبارة عن بسكويت محشو على شكل حرف S، مصنوع من قشرة مقرمشة من العجين المصنوع من اللوز والعسل والمنكه بالقرفة والشوكولاتة.