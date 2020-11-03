تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس ومنسقي الصفوف الافتراضية

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الإثنين، اجتماعاً لمدراء مدارس المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس ومنسقي الصفوف الافتراضية فيها، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية الإلكترونية عبر تلك الصفوف.

ويبلغ عدد المدارس التي انتظمت فيها العملية التعليمية في المرحلة الثانية للصفوف من (7-11) بمديرية الشمال مؤخراً (27) مدرسة.

وعُقد الاجتماع في قاعة الانتفاضة بالمديرية، بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية ورئيس لجنة منسقي الصفوف الافتراضية بالمديرية أ. موسى شهاب، وأعضاء اللجنة، مشرفي مبحث التكنولوجيا د. عطايا عابد، ود. أحمد أبو علبة، ومشرف الفيزياء أ. محمد أبو ندى ورئيس قسم الحاسوب م. إيهاب الحليمي، ورئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر.

ورحب أ. حرز الله، بالحضور كافة، مثمنًا جهودهم ودورهم في متابعة منظومة التعليم الإلكتروني التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي عبر منصة الصفوف الافتراضية، في محاولة للتغلب على الآثار المترتبة على جائحة "كورونا".

كما ثمّن أ. حرز الله، دور مدراء المدارس في متابعة تفعيل الصفوف الافتراضية، داعياً إياهم إلى مزيد من المتابعة والاهتمام، مؤكداً أن التعلم الإلكتروني (الصفوف الافتراضية) بات جزءاً لا يتجزأ من منظومة العملية التعليمية في ظل جائحة "كورونا".

وأكد مدير التعليم على ضرورة تفعيل الطلبة بشكل مستمر للتعاطي مع التعلم عن بعد من خلال الواجبات والتكليفات المنزلية، وأوراق العمل، حتى يظل الطلبة على تفاعل مباشر مع العملية التعليمية.

بدوره، أكد أ. صالحة على رؤية وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية في تفعيل منظومة التعليم الالكتروني، داعيًا مدراء المدارس ومنسقي الصفوف الافتراضية إلى بذل مزيد من الجهد في سبيل توسيع دائرة المعلمين والطلبة المشاركين في تلك المنظومة التعليمية الجديدة.

من ناحيته ، لفت أ. شهاب إلى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في الحصول على تغذية راجعة من الميدان، والوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، ونقاط الضعف ومعالجتها، والعمل على حل مشاكل البيانات التي تم جمعها إلكترونياً.

وتضمن الاجتماع استعراض جدول البيانات الخاصة بالمنسقين ومعلمي الصفوف الافتراضية، وتحليل أعداد الطلاب الملتحقين بتلك الصفوف، وإنجازات المعلمين.

كما تخلل الاجتماع العديد من المداخلات والاستفسارات من قبل المنسقين ومدراء المدارس، ما ساهم في زيادة الإيضاح حول بعض الجزئيات المتعلقة بالتعلم الإلكتروني.

