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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2665) الثلاثاء 3/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

الحكومة الفلسطينية تطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين تعويضا عن وعد بلفور

إغلاق سجن "جلبوع" بالكامل بعد اكتشاف 61 إصابة جديدة بكورونا بين الأسرى

استمرار فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

قيادي في "حماس" لـ"القدس": نقلنا رسائل عبر الوسطاء بشأن إصابة أسرى بكورونا ومبادرة السنوار قائمة

وفاة فلسطيني بـ"كورونا" في روسيا

"100" يوم على إضراب الأخرس والاحتلال يتعنت

الكيلة: 4 وفيات و749 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

حماس: حقنا راسخ وزوابع التطبيع ومؤامرات التصفية إلى زوال

أخبار إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية تعوّض المستوطنين عن تجميد «الضمّ»

26 وفاة و811 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

محكمة إسرائيلية تقضي بدفع السلطة 13 مليون شيكل تعويضاً لعائلة إسرائيليين قُتلا عام 2002

عضو كنيست يعقد اجتماعات سياسية في أبو ظبي بدون تنسيق مع نتنياهو

الصحة العالمية تحذر من وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى جراء كورونا

"الحركة العالمية": الاحتلال قتل 7 أطفال فلسطينيين منذ بداية 2020

ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى أكثر من 100 وعمليات البحث مستمرة

أخبار عربية

الجامعة العربية تدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

في ذكرى بلفور.. فلسطينيو لبنان يدعون بريطانيا للاعتذار وتصحيح

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الفلسطينيون يؤكدون على “خيار المقاومة” وينددون بالتطبيع ويطالبون بتحمل بريطانيا المسؤولية عن “وعد…

باحث إسرائيلي مرموق: تطبيق مخطط الضم سيقود إسرائيل لدولة ثنائية القومية نهايتها دولة…

إصابة 11 أسيرا فلسطينيا في سجن إسرائيلي بكورونا

قوات الاحتلال تعتقل ناشطة نسوية وطالبة ومسنين وتهدم منزلا.. والمواطنون يتصدون بمواجهات توقع…

الضفة.. جيش الاحتلال يهدم منزلا لأسير فلسطيني

الشرق الأوسط

الجامعة العربية تدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة للحالات الإنسانية

علم فلسطين في سبسطية يثير حرباً على الرواية التاريخية

الشروق المصرية

فلسطين تسجل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

هيئة فلسطينية: إصابة 12 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بينهم رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي يعلن افتتاح منشأة «حصن دافيد» العسكرية

إسرائيل تسجل 649 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةر

الغد الأردنية

الاحتلال يصادق على خطة لتهويد وادي الجوز في القدس

اشتية يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الشرق القطرية

محللون: اتفاقيات الإمارات والبحرين مع إسرائيل وعد بلفور جديد

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال يتوغل بشكل محدود وسط قطاع غزة

الاحتلال تستولي على مركبات وخلايا شمسية بالأغوار

قرار بإغلاق قرية الجلمة شمالي جنين 4 أيام جراء "كورونا"

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد أشهر من اعتقاله

مطالبة بتنسيق الجهود لتخفيف آثار كورونا على القطاعات المتضررة

تفاصيل جديدة حول إصابة قائد قسامي بفيروس كورونا

كتائب القسام تتحدث عن مهندس العمليات النوعية!

"حنيني": هدم منزل الأسير "دويكات" جريمة نكراء وعقوبة جماعية

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يطالب بريطانيا بالاعتذار عن تصريح بلفور

القدس المحلية

اعتقال 7 مواطنين ومداهمة منازل محررين

6 إصابات في حوادث سير بغزة

غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على المزارعين والصيادين

26 وفاة و811 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

ورشة عمل في الخليل حول ادارة المواد والنفايات الخطرة

للمرة الأولى في فلسطين.."جمعية بيت لحم" تدخل جهازا متطورا لعلاج القسطرة‎

الحكومة الإسرائيلية تطلب منحها أكثر من 4 أشهر لتنفيذ خطة إخلاء وهدم الخان الأحمر

الرجوب: تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا في محافظة جنين

الحياة الجديدة

إنهاء عزل الأسير إسلام وشاحي ونقله إلى معتقل

الاحتلال يعتقل شابين من كوبر شمال غرب رام الله

عندما يخطف الاحتلال عيني عبد الرحمن

الأيام

جيش الاحتلال يهدم منزل أسير في روجيب وإخطارات بوقف بناء وهدم في العيسوية...

جيش الاحتلال يخطط لمصادرة مناطق واسعة في الضفة بإعلانها "أراضي دولة"

مندوبو شركات إسرائيلية يزورون الإمارات: تسويق منتجات، وتأسيس صداقات...

استئناف الدوام في المدارس الحكومية

كوهين: هناك أربع دول عربية ستطبّع مع إسرائيل إذا فاز ترامب

كورونا": 4 وفيات و749 إصابة جديدة منها 272 في القطاع و158 في محافظة نابلس

إصابة 12 أسيراً بفيروس كورونا في سجن جلبوع

فعاليات جماهيرية في ذكرى إعلان بلفور المشؤوم

وكالة صفا

الاحتلال يسرق مركبات وخلايا شمسية من خربة ابزيق بالأغوار

مداهمات واسعة بقرية تل غربي نابلس

نعيم ينعي الصحفي "فيسك" المؤيد للقضية الفلسطينية

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

الخارجية: وصول آخر دفعة من العالقين في الجزائر لغزة

بالصور الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء جنوبي الخليل

بالفيديو والصور جيش الاحتلال: العثور على "حوامة" اخترقت غلاف غزة

وكالة الرأي الفلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم خربة ابزيق بالأغوار

قاسم: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بكورونا يكشف حجم الإهمال الطبي

تعليم الشمال يكرّم المعلمة البرعي لفوزها بجائزة أفضل 100 معلم عالمي

تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس ومنسقي الصفوف الافتراضية

" النقل والمواصلات "تنجز 527 معاملة قانونية في الربع الثالث من العام الجاري

فلسطين اليوم

مصدر في حماس: أرسلنا تحذيرا شديدًا لـ"اسرائيل" عبر الوسطاء

المحرر علان: لا نستبعد التغذية القسرية للأسير الأخرس

التنمية الاجتماعية: صرف 700شيقل مطلع الأسبوع القادم ..تفاصيل الفئات المستهدفة

مسؤول إسرائيلي يطير لأبو ظبي ويضرب بقرار نتنياهو عرض الحائط

طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في سماء قطاع غزة

مديرية الوسطى تعلن عن دوام المعلمين والطلبة غداً

سما نيوز

قوات الاحتلال تستولي على مركبات وخلايا شمسية في خربة ابزيق بالأغوار

اخلاء سبيل الصحفية كريستين ريناوي

توغل إسرائيلي محدود شرقي البريج

عرب 48

مواجهات واعتقالات بالضفة وتوغل محدود بغزة

الاحتلال يهدد أصحاب المنازل قرب جدار الفصل بمنطقة جنين

تقرير: الاحتلال قتل 7 أطفال فلسطينيين منذ بدء 2020

وكالة وفا

بهدف الاستيلاء عليها بالقوة: مستوطنون يزرعون ..

الاحتلال يجرف أرضا في بيت حنينا ويهدم بركسا ل .

حدث في مثل هذا اليوم

3 تشرين ثاني (نوفمبر)

2003م انتخاب رفيق النتشة رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني

2003م الاستشهاديّ صبيح كمال أبو السعود من كتائب شهداء الأقصى ، يفجّر نفسه قرب حاجز عسكريّ صهيونيّ في قرية عزون ، و الاحتلال يزعم عدم وقوع إصابات .

1990 م مصرع ستة فلسطينيين وجرح نحو 200 برصاص الجنود الإسرائيليين في غزة

1988 م إسرائيل تبعد تسعة ناشطين فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994). أبعد هؤلاء إلى جنوب لبنان.

1974 م أول خطاب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في الأمم المتحدة وهي زيارته الأولى للأمم المتحدة والتي تحدث فيها عن القضية الفلسطينية وضرورة حل القضية بالطرق السلمية.

1956 م جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة دموية في خان يونس ( قطاع غزة )، ما أسفر عن استشهاد 275 مدنياً فلسطينياً، ارتكبت المجزرة عقب احتلال المدينة خلال العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.

1956 م مذبحة خانيونس الأولى تعد مدينة خانيونس ، ثاني مدن قطاع غزة بعد مدينة غزة عن الحدود المصرية عشرين كيلو متر فقط.، وقد تعرضت هذه المدينة عام 1956 للعدوان الثلاثي الذي تعرض له قطاع غزة ومصر، لكنها ظلت تقوم العدوان من حي إلى حي، ومن شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت، على الرغم من احتلال القطاع، غير أن الجيش الإسرائيلي وبسبب التفوق الكاسح استطاع دخول المدينة في النهاية، وأمعن في أهلها القتل والذبح انتقاما لخسائره الجسيمة، أثناء هجومهم عليها، لكن الإرهاب الصهيوني لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى درجة ممارسة القتل الجماعي في مجزرة رهيبة شملت كل الفئات من نساء وأطفال وشيوخ.