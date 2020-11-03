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اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد جلسة استماع للشرطة القضائية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:18

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غزة-الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي جلسة استماع لمدير دائرة الشرطة القضائية د. وئام مطر ، وذلك بحضور  رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، والنائب د. أحمد أبو حلبية، والنائب د. محمد شهاب، والمستشار القانوني للجنة مثقال عجور، المقرر الإداري للجنة أحمد سويدان.
واستمعت اللجنة لآراء ومقترحات مشروع قانون هيئة الشرطة، وموضوع خصخصة التبليغات القضائية ومدى ملاءمتها قانونياً.
وأشاد النائب الغول بعمل وجهود الشرطة القضائية خدمة للمجتمع الفلسطيني، ودعا للاستمرار في التزام بالإجراءات القانونية السليمة في عمل الشرطة القضائية.
 

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