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مدرسة ابن رشد بالوسطى تطلق مبادرة "الإذاعة المدرسية الالكترونية"

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:25

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غزة-الرأي

 أعلنت مدرسة ابن رشد الأساسية المشتركة عن انطلاق مبادرة "الإذاعة المدرسية الالكترونية" وذلك بالرغم  من إغلاقها   جراء الوضع الصحي الراهن بقطاع غزة بسبب جائحة كورونا و التي تقع ضمن المرحلة الثالثة للعودة الآمنة للمدارس من الصفوف الأول حتى السادس الأساسي،

بدورها ، قالت  د. انتصار حجي مديرة المدرسة :" ان هذه المبادرة الإلكترونية و التي تستهدف طالبات المدرسة و هن في بيوتهن هدفها زيادة التواصل مع الطالبات واكتشاف قدراتهن وتنمية مهاراتهن و تشجيعهن على التفاعل والمشاركة، وأوضحت أن هذه المبادرة هي واحدة من مبادرات إلكترونية نوعية قدمتها معلمات المدرسة رغم الانقطاع عن الدراسة والتعليم الوجاهي في ظل جائحة كورونا.

من ناحيتها اكدت  المعلمة سمر سليم أبو زر مسئولة المبادرة أن المبادرة تأتي من باب تعزيز و تنمية مواهب الطلاب و زيادة انتمائهم و ربطهم بالمدرسة و المناسبات الاجتماعية و الدينية و الصحية و غيرها و تكريم الطلاب المتفاعلين في الصفوف الافتراضية و مجموعات الواتس خلال فترة الحجر الصحي.

 وبينت أبو زر أن الهدف من المبادرة هو استغلال و تنمية مواهب الطلاب، و زيادة انتماء الطلاب وربطهم بالمدرسة، بالإضافة لتفاعل الطلاب ومشاركتهم بالمناسبات الوطنية والدينية والصحية وغيرها.

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