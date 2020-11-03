الأوقاف تختتم مجلس سماع كتاب مختصر لصحيح (الشمائل المحمدية)

غزة-الرأي

اختتمت دائرة بحوث الدعوة بالإدارة العامة للوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف مجلس سماع كتاب مختصر صحيح (الشمائل المحمدية) للإمام الترمذي، والذي استهدف أكثر من 200 خطيب وواعظة وطلبة العلم الشرعي في فلسطين وخارجها عبر تطبيق زووم.

وأوضح مدير دائرة بحوث الدعوة بالوزارة أ. وفا عياد أن دائرته سعت من خلال هذا المجلس إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته، والتأسي به في حياته وأخلاقه وعبوديته وترسيخ محبته في القلوب من خلال العيش مع شمائله، مشيرًا الى أن شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة تُعد منهج حياة لكل مسلم يرجو لنفسه الخير في الدنيا والآخرة.

وبيّن عياد أن عقد المجلس يأتي في إطار فعاليات النصرة والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ظل الهجمة التي تولى كبرها رئيس فرنسا ماكرون، منوهًا الى أن إدارته لن تدخر جهدًا في القيام بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والتواصل مع الجهات ذات الصلة.

