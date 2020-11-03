النقل والمواصلات تنظم زيارات ميدانية لمتابعة عمل حافلات نقل موظفي الصحة

غزة-الرأي

نظمت لجنة إدارة ومتابعة حافلات نقل الموظفين في وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع دائرة النقل والمواصلات في وزارة الصحة زيارات ميدانية لمتابعة عمل الحافلات العامة في نقل موظفي وزارة الصحة وذلك خلال الأيام الماضية.

وشارك في هذه الزيارات أعضاء اللجنة الممثلة ب أ. علاء الخضري و أ. إسماعيل حسونة وعن وزارة الصحة أ. سليمان الشوا و أ. حبيب أبو لباد.

وأكدت اللجنة أن الهدف من الزيارات التأكد من التزام شركات الحافلات والموظفين بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا ضمن سعي اللجنة في مواجهة جائحة كورونا.

وشملت الزيارات الميدانية كلاً من مستشفى أبو يوسف النجار، مستشفى الشقاء، مجمع ناصر الطبي في محافظات قطاع غزة.

من جانبه أكد عضو لجنة إدارة ومتابعة حافلات نقل الموظفين أ. علاء الخضري أنه تم إيقاف عمل بعض حافلات الفترة المسائية وكذلك أيام الجمعة والسبت والعودة إلى الوضع الطبيعي وإجراء بعض التغيرات حسب متطلبات العمل في وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن الزيارات جاءت بناءً على تعليمات رئيس اللجنة أ. معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص في وزارة القل والمواصلات.

