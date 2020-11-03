الاقتصاد تجتمع بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة

غزة-الرأي

اجتمعت الادارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد مع مصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة.

في حين نظمت دائرة الموازيين والمكاييل جولة في محافظة رفح لمتابعة محطات الوقود والغاز لمعاينة ومتابعة الموازيين.

بدورها نظمت طواقم حماية المستهلك 122 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق ، حررت خلالها 11 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة.

وضبط واتلاف كميات كبيرة من الأجبان وعلب الفول وتوابل ومواد غذائية بسبب ظهور علامات فساد عليها.

الى جانب ذلك تم تنفيذ 13 جولة ميدانية لمنشآت تجارية ، حيث تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما تم تحرير 18 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

