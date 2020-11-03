وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم ورشة عمل للمشاريع الزراعية ونصيب النساء منها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولة ميدانية على محطات الوقود والغاز برفح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعقد امتحان المستوى للعام 2020/2021 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في خان يونس يستقبل وفداً رفيع المستوى من مديرية الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والكلية الجامعية توقعان مذكرة تفاهم للحفاظ على التراث وكالة الرأي الفلسطينية جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء تحقق نسب الأفضل عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تجتمع بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين في النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: كشف جديد (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تحيي ذكرى" وعد بلفور المشؤوم "
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وزارة التعليم تعقد امتحان المستوى للعام 2020/2021

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:30

1
1

غزة-الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء امتحان المستوى للعام 2020/2021 وذلك في مركز التدريب والتأهيل التابع لمديرية التربية والتعليم غرب غزة.
وتقدم للامتحان 57 طالباً على مستوى قطاع غزة بحيث يحصل الطلبة الذين يجتازون الامتحان بنجاح على شهادة تعادل الصف التاسع الأساسي تؤهلهم للتقدم إلى امتحان الثانوية العامة.
وتفقد الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم يصاحبه جمال يوسف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، وعائد الربعي مدير دائرة الامتحانات ، ورفيق عوض رئيس لجنة الطوارئ بمديرية غرب غزة سير الامتحان الذي يعقد وفقاً للبرتوكول الصحي المعمول به في ظل جائحة كورونا.
بدوره رحب مدير التربية والتعليم بالطلبة المتقدمين للامتحان في رحاب مديرية غرب غزة وتمنى لهم التوفيق والسداد.
من جانبه،  أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم  أن عقد الامتحان في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة يؤكد على حرص وزارة التربية والتعليم على اتاحة الفرصة للطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة لمواصلة مشوارهم التعليمي وتمنى للطلبة اجتياز الامتحان بنجاح وتحقيق ما يطمحون إليه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟