وزارة التعليم تعقد امتحان المستوى للعام 2020/2021

غزة-الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء امتحان المستوى للعام 2020/2021 وذلك في مركز التدريب والتأهيل التابع لمديرية التربية والتعليم غرب غزة.

وتقدم للامتحان 57 طالباً على مستوى قطاع غزة بحيث يحصل الطلبة الذين يجتازون الامتحان بنجاح على شهادة تعادل الصف التاسع الأساسي تؤهلهم للتقدم إلى امتحان الثانوية العامة.

وتفقد الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم يصاحبه جمال يوسف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، وعائد الربعي مدير دائرة الامتحانات ، ورفيق عوض رئيس لجنة الطوارئ بمديرية غرب غزة سير الامتحان الذي يعقد وفقاً للبرتوكول الصحي المعمول به في ظل جائحة كورونا.

بدوره رحب مدير التربية والتعليم بالطلبة المتقدمين للامتحان في رحاب مديرية غرب غزة وتمنى لهم التوفيق والسداد.

من جانبه، أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم أن عقد الامتحان في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة يؤكد على حرص وزارة التربية والتعليم على اتاحة الفرصة للطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة لمواصلة مشوارهم التعليمي وتمنى للطلبة اجتياز الامتحان بنجاح وتحقيق ما يطمحون إليه.