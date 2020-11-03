"الشباب والرياضة" و"الصحة" ينفذان دورة حول إجراءات الوقاية من "كورونا" للمتطوعين

غزة-الرأي

نظمت وزارتي الشباب والرياضة والصحة الدورة التدريبية الثالثة على مستوى محافظات غزة، في مجال إعداد وتنفيذ المبادرات الشبابية للوقاية من وباء "كورونا" والتي تستهدف المتطوعين الشباب في المراكز الشبابية.

وشارك في الدورة التدريبية التي نظمت أمس الاثنين في قاعة نادي خدمات خان يونس (47) من الشباب والشابات، ورحب علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بالحضور وشكر وزارة الصحة ودائرة التثقيف الصحي على جهودها في تدريب الشباب، وقال الباز إن المراكز الشبابية حريصة على تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة لتوعية المجتمع والمساهمة في الوقاية من وباء "كورونا"، وأضاف إن الأنشطة التي نفذتها المراكز ساهمت في دعم الجهود الحكومية لمحاصرة الوباء.

ومن جهته قدم معين الكريري مدير دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة محاضرة تناول فيها دور وزارة الصحة والإجراءات التي نفذتها للسيطرة على الوباء، وأشار الكريري إلى الجهد الكبير في مجال التوعية ونشر النصائح اللازمة للتعامل مع المصابين والمخالطين والعائدين من خارج الوطن، والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأهلية لتعزيز الوعي واتباع الإجراءات الصحية الملائمة.

كما تطرق إلى إعداد المبادرات المناسبة للوقاية من الوباء وأبرز الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة نظرا لازدياد خطورة تعرض هذه الفئات للإصابة.

وقدم المشاركون العديد من الأفكار والمداخلات في إطار الإجراءات المطلوبة للوقاية من الوباء.

يذكر أنه تم تنفيذ دورتين مماثلتين في محافظتي غزة والوسطى وسيتم تنفيذ دورات أخرى وأنشطة عملية في مجال توعية المواطنين والحد من انتشار الوباء.

