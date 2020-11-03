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برعاية وزارة الشباب والرياضة

"نور الحياة" و"شعلة أمل" يُطلقان حملة "تطوع من بيتك"

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:10

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غزة-الرأي

أطلق مركزي نور الحياة الشبابي وشعلة أمل للشباب والتنمية حملة "تطوع من بيتك" عبر تطبيق zoom، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وضمن فعاليات المخيم الافتراضي "مبادرون بلا حدود".
وحضر الإعلان عن الحملة مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة علاء الباز والمحاضر في جامعة الأقصى د.منير رضوان و باسل السقا وبهاء العقاد وممثلي المراكز الشبابية والنشطاء الشباب بمدينة خان يونس.
وعبر علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية عن تقديره للجهود الطيبة التي يقدمها مركزي نور الحياة وشعلة أمل، وأشار إلى أن الحملة تقدم مبادرة متميزة تعزز التوعية والالتزام في البيت وتقدم نموذجا في العمل المجتمعي الهادف.
وأشار الباز إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت قبل عدة أيام مخيم صيفي افتراضي للمراكز الشبابية بعنوان : "مبادرون بلا حدود" وذلك لدعم أنشطة المراكز الشبابية لمواجهة وباء "كورونا".
وتضمن اللقاء فتح باب المداخلات، وقدم المشاركون العديد من الأفكار والأنشطة المميزة بهدف تنفيذها وتعزيز الوعي لدى المجتمع.
 

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